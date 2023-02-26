Хуркач выиграл турнир в Марселе, добыв второй титул во Франции
Хуберт в финале оказался сильнее Бенжамена Бонзи
Состоялся финальный матч на соревнованиях ATP 250 в Марселе.
В поединке за титул польский теннисист Хуберт Хуркач (№11 ATP) в двух сетах одолел Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).
Марсель. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 7:6(4)
Для Хуркача это был седьмой финал на уровне ATP и шестой титул. В 2021-м году во Франции он выигрывал соревнования в Меце.
Бонзи по итогам соревнований в Марселе вернется в первую полусотню мирового рейтинга.
That winning feeling 😮💨@HubertHurkacz defeats Bonzi to become the Marseille champion 🏆#Open13Provence pic.twitter.com/3W9Te7Pyse— Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2023
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