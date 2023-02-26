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  4. Хуркач выиграл турнир в Марселе, добыв второй титул во Франции
ATP
26 февраля 2023, 16:48 |
192
0

Хуркач выиграл турнир в Марселе, добыв второй титул во Франции

Хуберт в финале оказался сильнее Бенжамена Бонзи

26 февраля 2023, 16:48 |
192
0
Хуркач выиграл турнир в Марселе, добыв второй титул во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Состоялся финальный матч на соревнованиях ATP 250 в Марселе.

В поединке за титул польский теннисист Хуберт Хуркач (№11 ATP) в двух сетах одолел Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).

Марсель. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 7:6(4)

Для Хуркача это был седьмой финал на уровне ATP и шестой титул. В 2021-м году во Франции он выигрывал соревнования в Меце.

Бонзи по итогам соревнований в Марселе вернется в первую полусотню мирового рейтинга.

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Хуберт Хуркач Бенжамен Бонзи ATP Марсель
Источник Sport.ua
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