Хуркач выиграл турнир в Марселе, добыв второй титул во Франции

Состоялся финальный матч на соревнованиях ATP 250 в Марселе.

В поединке за титул польский теннисист Хуберт Хуркач (№11 ATP) в двух сетах одолел Бенжамена Бонзи из Франции (№60 ATP).

Марсель. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 7:6(4)

Для Хуркача это был седьмой финал на уровне ATP и шестой титул. В 2021-м году во Франции он выигрывал соревнования в Меце.

Бонзи по итогам соревнований в Марселе вернется в первую полусотню мирового рейтинга.

That winning feeling 😮‍💨@HubertHurkacz defeats Bonzi to become the Marseille champion 🏆#Open13Provence pic.twitter.com/3W9Te7Pyse