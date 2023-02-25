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  4. Зинченко – в топ-3 трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN
Англия
25 февраля 2023, 16:07 |
1014
0

Зинченко – в топ-3 трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN

Также в топ попали переходы Каземиро и Эрлинга Холанда

25 февраля 2023, 16:07 |
1014
0
Зинченко – в топ-3 трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный ресурс ESPN предложил своим читателям выбрать лучший трансфер сезона в АПЛ. На выбор предложены три варианта: переход Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» и Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Зинченко перешел в «Арсенал» летом прошлого года за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинского хавбека 1 гол и 1 ассист в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Александр Зинченко Каземиро Эрлинг Холанд
Источник ESPN
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