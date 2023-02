Зинченко – в топ-3 трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN

Авторитетный ресурс ESPN предложил своим читателям выбрать лучший трансфер сезона в АПЛ. На выбор предложены три варианта: переход Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» и Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Зинченко перешел в «Арсенал» летом прошлого года за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинского хавбека 1 гол и 1 ассист в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Who has been the best Premier League signing this season? 🤔 pic.twitter.com/n4ttWfMwUV