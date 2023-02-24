Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на предложение о трансфере Эрика
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 10:22 |
1508
0

Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на предложение о трансфере Эрика

Донецкий клуб заинтересован в подписании бразильского защитника

24 февраля 2023, 10:22 |
1508
0
Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на предложение о трансфере Эрика
Instagram. Эрик

«Шахтер» действительно сделал официальное предложение эмиратскому «Аль-Айну», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, о трансфере 22-летнего левого фулбека Эрика, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

По его данным, к настоящему моменту «горняки» не получили ответа от азиатского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к Эрику также проявляют бразильские «Сан-Паулу» и «Ботафого», а также греческий ПАОК.

По теме:
Защитник Динамо в ближайшее время перейдет в ЦСКА 1948
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
Эрик (Эрик Йоргенс де Менезес) Аль-Айн Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
Футбол | 24 февраля 2023, 10:36 1
ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам
ВИДЕО. Болельщик ПСВ напал на вратаря Севильи. Фрик получил по заслугам

Марко Дмитрович скрутил неадекватного фаната

Бруно ЖЕНЕЗИО: «Иногда жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка»
Футбол | 24 февраля 2023, 04:35 2
Бруно ЖЕНЕЗИО: «Иногда жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка»
Бруно ЖЕНЕЗИО: «Иногда жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка»

Главный тренер «Ренна» прокомментировал суммарное поражение от «Шахтера»

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Футбол | 24.02.2023, 06:23
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Война | 23.02.2023, 17:50
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Футбол | 24.02.2023, 00:53
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
22.02.2023, 20:36 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
22.02.2023, 11:59 2
Футбол
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 10
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 7
Теннис
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
22.02.2023, 16:10 5
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
22.02.2023, 20:11 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности