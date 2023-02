Шахтер не получил ответа от Аль-Айна на предложение о трансфере Эрика

«Шахтер» действительно сделал официальное предложение эмиратскому «Аль-Айну», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, о трансфере 22-летнего левого фулбека Эрика, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

По его данным, к настоящему моменту «горняки» не получили ответа от азиатского клуба.

🚨Shakhtar Donetsk is interested and have made an official bid (not answered yet) for Erik, 23 years old, brazilian left back who plays in Al-Ain, from Emirates.

