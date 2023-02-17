Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва

«Шахтер» проявляет интерес к 21-летнему левому фулбеку «Аль-Айна» Эрику Йоргенсу де Менезесу, более известному в футбольном мире как Эрик.

По имеющейся информации, «горняки» уже сделали предложение клубу из ОАЭ на предмет трансфера бразильца, оценочная стоимость которого на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Помимо «Шахтера» заинтересованность в услугах Эрика проявляют бразильские «Ботафого» и «Сан-Паулу», а также греческий ПАОК.

Эрик выступает за «Аль-Айн», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, с лета 2020 года. В текущем сезоне на счету защитника 19 матчей, в которых он забил 4 мяча и выполнил 2 результативные передачи.