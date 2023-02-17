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  4. Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 10:30 |
2797
5

Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва

«Горнякам» интересен 21-летний бразилец Эрик из «Аль-Айна»

17 февраля 2023, 10:30 |
2797
5
Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва
Instagram. Эрик

«Шахтер» проявляет интерес к 21-летнему левому фулбеку «Аль-Айна» Эрику Йоргенсу де Менезесу, более известному в футбольном мире как Эрик.

По имеющейся информации, «горняки» уже сделали предложение клубу из ОАЭ на предмет трансфера бразильца, оценочная стоимость которого на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Помимо «Шахтера» заинтересованность в услугах Эрика проявляют бразильские «Ботафого» и «Сан-Паулу», а также греческий ПАОК.

Эрик выступает за «Аль-Айн», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, с лета 2020 года. В текущем сезоне на счету защитника 19 матчей, в которых он забил 4 мяча и выполнил 2 результативные передачи.

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Аль-Айн Шахтер Донецк Эрик (Эрик Йоргенс де Менезес) трансферы УПЛ трансферы ПАОК Ботафого Сан-Паулу Сергей Ребров
Источник FogãoNET
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Комментарии 5
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Al1515
Кроты всем нагадили .топили за Януковича и рыгов и просили путин помоги бороться с майданщиксми .А теперь все в жопе а кроты в шоколаде .игроков покупают и ахметка покупает яхты по полмиллиарда евро .Надо уметь как кроты всем нагадить и войну впустить а у самих все классно 
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+1
Умник
Скажите фанаты Шахтера где Корниенко?
Неужели все?
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-1
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Злий Глобинець
Навіщо? Другий Тейлор буде? У такому малоконкурентному чемпіонаті в нього занизька результативність. І якби це йому було 18 років, то можна було б підучити, а в 21 шанси на значний прогрес невеликі.
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-4
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