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18 февраля 2023, 21:18 |
1923
5

ВИДЕО. Жестокость женщин. В Конго футболистки избили судью

Дикий случай произошел на африканском континенте

18 февраля 2023, 21:18 |
1923
5
ВИДЕО. Жестокость женщин. В Конго футболистки избили судью
Twitter

В сети вирусным становится видео, на котором футболистки преследуют, а затем избивают главного арбитра поединка, которое было заснято в ДР Конго.

По имеющимся данным, шокирующий инцидент произошел во время матча между двумя женскими футбольными командами «Мотема Пембе» и «Мазембе».

«Мотема Пембе» проигрывал со счетом 1:5, когда судья отказалась назначить пенальти в их пользу. Разгневанные футболистки буквально помчались за рефери, которая отчаянно бежала по полю в надежде обрести защиту. В конце концов, футболистки «Мотема Пембе» нагнали судью и яростно начали ее избивать.

За рефери заступились сотрудники стадиона, но это не помешало футболисткам «Мотема Пембе» нанести несколько серьезных ударов по телу арбитра, в том числе и ногами.

Спустя несколько секунд избиения, рефери все-таки удалось скрыться в туннеле, хотя обидчицы и проследовали за ней в подтрибунное помещение.

По информации конголезской прессы, тамошняя футбольная ассоциация уже отстранила игроков, причастных к инциденту. Они также начали расследование по этому вопросу.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Lorenzo
А як же blm?🙈🙉🙊
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+2
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GloryUkraine
Монзуль треба на курси підвищення кваліфікації направити в Конго.
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0
ALKOSruLKA
може це якась зона? стадіон обтягнутий колючкою...
Ответить
0
an52
На додачу за кадром ржуть, дуже смішно напевно
Ответить
0
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