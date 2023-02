ВИДЕО. Жестокость женщин. В Конго футболистки избили судью

В сети вирусным становится видео, на котором футболистки преследуют, а затем избивают главного арбитра поединка, которое было заснято в ДР Конго.

По имеющимся данным, шокирующий инцидент произошел во время матча между двумя женскими футбольными командами «Мотема Пембе» и «Мазембе».

«Мотема Пембе» проигрывал со счетом 1:5, когда судья отказалась назначить пенальти в их пользу. Разгневанные футболистки буквально помчались за рефери, которая отчаянно бежала по полю в надежде обрести защиту. В конце концов, футболистки «Мотема Пембе» нагнали судью и яростно начали ее избивать.

За рефери заступились сотрудники стадиона, но это не помешало футболисткам «Мотема Пембе» нанести несколько серьезных ударов по телу арбитра, в том числе и ногами.

Спустя несколько секунд избиения, рефери все-таки удалось скрыться в туннеле, хотя обидчицы и проследовали за ней в подтрибунное помещение.

По информации конголезской прессы, тамошняя футбольная ассоциация уже отстранила игроков, причастных к инциденту. Они также начали расследование по этому вопросу.

