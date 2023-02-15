ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику
Настрой у болельщиков «синих» на эту Лигу чемпионов очень серьезный
В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».
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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.
Перед стартом матча болельщики «синих» спели короткую мотивационную песню. Строчка досталась и Мудрику:
We’ve got Enzo in the middle,
He knows exactly what we need,
Thiago at the back,
Mudryk in attack,
Chelsea gonna win the Champions League…
Перевод песни:
У нас есть Энцо посередине,
Он точно знает, что нам нужно,
Тьяго сзади,
Мудрик в атаке,
Челси выиграет Лигу чемпионов...
🎶 We’ve got Enzo in the middle,— LDN (@LDNFootbalI) February 15, 2023
He knows exactly what we need,
Thiago at the back,
Mudryk in attack,
Chelsea gonna win the Champions League… 🎶 pic.twitter.com/GoH2y6thTo
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