ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

Перед стартом матча болельщики «синих» спели короткую мотивационную песню. Строчка досталась и Мудрику:

Перевод песни:

У нас есть Энцо посередине,

Он точно знает, что нам нужно,

Тьяго сзади,

Мудрик в атаке,

Челси выиграет Лигу чемпионов...