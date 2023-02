ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

Перед стартом матча болельщики «синих» спели короткую мотивационную песню. Строчка досталась и Мудрику:

We’ve got Enzo in the middle,

He knows exactly what we need,

Thiago at the back,

Mudryk in attack,

Chelsea gonna win the Champions League…