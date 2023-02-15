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  4. ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику
Лига чемпионов
15 февраля 2023, 22:55 |
1523
1

ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику

Настрой у болельщиков «синих» на эту Лигу чемпионов очень серьезный

15 февраля 2023, 22:55 |
1523
1
ВИДЕО. Фаны Челси сочинили мотивационную песню. Посвятили строчку и Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

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Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в футболке «синих» на матч ЛЧ.

Перед стартом матча болельщики «синих» спели короткую мотивационную песню. Строчка досталась и Мудрику:

We’ve got Enzo in the middle,
He knows exactly what we need,
Thiago at the back,
Mudryk in attack,
Chelsea gonna win the Champions League…

Перевод песни:

У нас есть Энцо посередине,
Он точно знает, что нам нужно,
Тьяго сзади,
Мудрик в атаке,
Челси выиграет Лигу чемпионов...

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Источник Twitter
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dim4uk007
Мудрику то не помогло.... 
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