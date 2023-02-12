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  4. И этот не такой. Саутгемптон уволил второго наставника за сезон
Англия
12 февраля 2023, 13:54 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:08
398
0

И этот не такой. Саутгемптон уволил второго наставника за сезон

«Святые» продолжают падение из АПЛ в Чемпионшин

12 февраля 2023, 13:54 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:08
398
0
И этот не такой. Саутгемптон уволил второго наставника за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine.Нейтан Джонс

Английский клуб «Саутгемптон» сообщил о прекращении сотрудничества с Нейтаном Джонсом, который тренировал команду. Вместе с теперь уже экс-наставником коллектива уволены и его помощники Крис Коэн и Алан Ширан.

На будущий матч Английской Премьер-лиги против лондонского «Челси», который состоится 18 февраля, «Саутгемптон» выведет тренер Рубен Селлес.

«Саутгемптон» сменил главного тренера коллектива уже во второй раз в нынешнем сезон. В ноябре прошлого года был уволен немец Ральф Хазенхюттль.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Саутгемптон» занимает последнее место с 15-ю очками после 22-х матчей.

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Саутгемптон тренеры Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Нейтан Джонс
Источник ФК Саутгемптон
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