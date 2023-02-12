И этот не такой. Саутгемптон уволил второго наставника за сезон
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Английский клуб «Саутгемптон» сообщил о прекращении сотрудничества с Нейтаном Джонсом, который тренировал команду. Вместе с теперь уже экс-наставником коллектива уволены и его помощники Крис Коэн и Алан Ширан.
На будущий матч Английской Премьер-лиги против лондонского «Челси», который состоится 18 февраля, «Саутгемптон» выведет тренер Рубен Селлес.
«Саутгемптон» сменил главного тренера коллектива уже во второй раз в нынешнем сезон. В ноябре прошлого года был уволен немец Ральф Хазенхюттль.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Саутгемптон» занимает последнее место с 15-ю очками после 22-х матчей.
#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones.— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023
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