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  4. Паламарчук, парировав пенальти в матче с Шахтером, повторил рекорд УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:42 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:58
148
0

Паламарчук, парировав пенальти в матче с Шахтером, повторил рекорд УПЛ

Вратарь «Ингульца» парировал четвертый пенальти подряд

23 ноября 2024, 23:42 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:58
148
0
Паламарчук, парировав пенальти в матче с Шахтером, повторил рекорд УПЛ
ua-football.com. Алексей Паламарчук

33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал четвертый пенальти подряд. Тем самым он повторил рекорд чемпионатов Украины, принадлежащий Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Паламарчук отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м - Александра Филиппова из «Александрии», а в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера». Причем и Филиппов, и Судаков имели до этого стопроцентную реализацию 11-метровых – 5 из 5.

К слову, всего Алексей Паламарчук выиграл в УПЛ 5 пенальтийских дуэлей из 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Дата

Кто бил

Матч

Счет

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Оболонь (д)

0:0

Ворскла

09.05.2004

Сеад САЛАХОВИЧ

Кривбасс (г)

1:3

Ворскла

25.05.2004

Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ

Волынь (д)

2:2

Ворскла

07.11.2004

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д (г)

0:2

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011

Андрей ТКАЧУК

Карпаты (г)

1:2

Заря

27.08.2011

Младен БАРТУЛОВИЧ

Кривбасс (г)

1:2

Заря

17.09.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец (г)

1:1

Заря

25.09.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец (д)

0:2

4

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

20.08.2021

Юрий БАТЮШИН

Металлист 1925 (д)

2:0

Ворскла

24.09.2021

Вячеслав ЧУРКО

Колос (г)

1:0

Ворскла

27.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1 (г)

1:5

Ворскла

04.12.2021

Юрий КЛИМЧУК

Рух (г)

0:0

4

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

04.10.2024

ИГОР НЕВЕС

Карпаты (2020) (г)

0:0

Ингулец

20.10.2024

Шота НОНИКАШВИЛИ

ЛНЗ (г)

0:2

Ингулец

26.10.2024

Александр ФИЛИППОВ

Александрия (г)

1:2

Ингулец

23.11.2024

Георгий СУДАКОВ

Шахтер (г)

0:6

3

Андрей ГЛУЩЕНКО

Металлург З

18.05.2002

Эммануэль ОКОДУВА

Ворскла (д)

1:0

Металлург З

11.06.2002

Сергей ШИЩЕНКО

Металлург Д (г)

1:1

Металлург З

11.06.2002

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д (г)

1:1

3

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Кривбасс

24.03.2010

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр (г)

1:3

Кривбасс

28.03.2010

Дебатик ЦУРРИ

Ворскла (д)

1:1

Днепр

08.08.2010

Александр КОВПАК

Таврия (г)

1:0

3

Юрий ПАНЬКИВ

Металлург Д

11.05.2014

Владимир ПРИЕМОВ

Металлург З (д)

2:0

Металлург Д

14.03.2015

Артем ГРОМОВ

Ворскла (д)

1:1

Металлург Д

10.05.2015

Сергей РЫБАЛКО

Динамо (д)

0:6

3

Рустам ХУДЖАМОВ

Мариуполь

22.10.2017

Дмитрий ГРЕЧИШКИН

Заря (д)

2:5

Мариуполь

11.03.2018

СИЛАС

Заря (д)

0:0

Мариуполь

26.08.2018

БРУНУ

Львов (д)

2:2

3

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

04.03.2020

Артем ГРОМОВ

Заря (г)

0:2

Львов

04.03.2020

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря (г)

0:2

Львов

14.03.2020

Егор НАЗАРИНА

Карпаты (д)

1:1

3

Александр КЕМКИН

Минай

06.05.2024

Дмитрий ШАСТАЛ

Верес (г)

1:3

Минай

11.05.2024

ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС

Ворскла (г)

3:2

Карпаты

11.08.2024

Максим ЛУНЕВ

Кривбасс (д)

3:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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