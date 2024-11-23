Паламарчук, парировав пенальти в матче с Шахтером, повторил рекорд УПЛ
Вратарь «Ингульца» парировал четвертый пенальти подряд
33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал четвертый пенальти подряд. Тем самым он повторил рекорд чемпионатов Украины, принадлежащий Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Паламарчук отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м - Александра Филиппова из «Александрии», а в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера». Причем и Филиппов, и Судаков имели до этого стопроцентную реализацию 11-метровых – 5 из 5.
К слову, всего Алексей Паламарчук выиграл в УПЛ 5 пенальтийских дуэлей из 10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Кто бил
|
Матч
|
Счет
|
4
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Ворскла
|
26.10.2002
|
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО
|
Оболонь (д)
|
0:0
|
|
|
Ворскла
|
09.05.2004
|
Сеад САЛАХОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:3
|
|
|
Ворскла
|
25.05.2004
|
Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ
|
Волынь (д)
|
2:2
|
|
|
Ворскла
|
07.11.2004
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д (г)
|
0:2
|
4
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
13.08.2011
|
Андрей ТКАЧУК
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
|
|
Заря
|
27.08.2011
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:2
|
|
|
Заря
|
17.09.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец (г)
|
1:1
|
|
|
Заря
|
25.09.2011
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец (д)
|
0:2
|
4
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
20.08.2021
|
Юрий БАТЮШИН
|
Металлист 1925 (д)
|
2:0
|
|
|
Ворскла
|
24.09.2021
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос (г)
|
1:0
|
|
|
Ворскла
|
27.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1 (г)
|
1:5
|
|
|
Ворскла
|
04.12.2021
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух (г)
|
0:0
|
4
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
04.10.2024
|
ИГОР НЕВЕС
|
Карпаты (2020) (г)
|
0:0
|
|
|
Ингулец
|
20.10.2024
|
Шота НОНИКАШВИЛИ
|
ЛНЗ (г)
|
0:2
|
|
|
Ингулец
|
26.10.2024
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия (г)
|
1:2
|
|
|
Ингулец
|
23.11.2024
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер (г)
|
0:6
|
3
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Металлург З
|
18.05.2002
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
|
|
Металлург З
|
11.06.2002
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
|
|
Металлург З
|
11.06.2002
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
3
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
Кривбасс
|
24.03.2010
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр (г)
|
1:3
|
|
|
Кривбасс
|
28.03.2010
|
Дебатик ЦУРРИ
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
|
|
Днепр
|
08.08.2010
|
Александр КОВПАК
|
Таврия (г)
|
1:0
|
3
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Металлург Д
|
11.05.2014
|
Владимир ПРИЕМОВ
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
|
|
Металлург Д
|
14.03.2015
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
|
|
Металлург Д
|
10.05.2015
|
Сергей РЫБАЛКО
|
Динамо (д)
|
0:6
|
3
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Мариуполь
|
22.10.2017
|
Дмитрий ГРЕЧИШКИН
|
Заря (д)
|
2:5
|
|
|
Мариуполь
|
11.03.2018
|
СИЛАС
|
Заря (д)
|
0:0
|
|
|
Мариуполь
|
26.08.2018
|
БРУНУ
|
Львов (д)
|
2:2
|
3
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
04.03.2020
|
Артем ГРОМОВ
|
Заря (г)
|
0:2
|
|
|
Львов
|
04.03.2020
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря (г)
|
0:2
|
|
|
Львов
|
14.03.2020
|
Егор НАЗАРИНА
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
3
|
Александр КЕМКИН
|
Минай
|
06.05.2024
|
Дмитрий ШАСТАЛ
|
Верес (г)
|
1:3
|
|
|
Минай
|
11.05.2024
|
ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС
|
Ворскла (г)
|
3:2
|
|
|
Карпаты
|
11.08.2024
|
Максим ЛУНЕВ
|
Кривбасс (д)
|
3:0
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