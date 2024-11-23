Паламарчук, парировав пенальти в матче с Шахтером, повторил рекорд УПЛ

33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал четвертый пенальти подряд. Тем самым он повторил рекорд чемпионатов Украины, принадлежащий Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Паламарчук отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м - Александра Филиппова из «Александрии», а в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера». Причем и Филиппов, и Судаков имели до этого стопроцентную реализацию 11-метровых – 5 из 5.

К слову, всего Алексей Паламарчук выиграл в УПЛ 5 пенальтийских дуэлей из 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины