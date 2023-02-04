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  4. ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Франция
04 февраля 2023, 19:32 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:37
4120
1

ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ

Звездный аргентинец забил третий гол во Франции после ЧМ-2022

04 февраля 2023, 19:32 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:37
4120
1
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой».

Счет в матче был открыт игроком «Тулузы» на 20-й минуте игры. Однако вскоре счет сравнял Хакими, а на 58-й минуте гол забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Месси пробил с левой ноги точно в нижний левый угол. Дюпе оставалось только доставать мяч с сетки.

Лионель забил третий гол в чемпионате Франции в пяти матчах после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, который он выиграл со сборной Аргентины.

К 75-й минуте матча счет 2:1 в пользу «ПСЖ».

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Лионель Месси видео ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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Диванний Експерт
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