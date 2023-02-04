ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Звездный аргентинец забил третий гол во Франции после ЧМ-2022
В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой».
Счет в матче был открыт игроком «Тулузы» на 20-й минуте игры. Однако вскоре счет сравнял Хакими, а на 58-й минуте гол забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси.
Месси пробил с левой ноги точно в нижний левый угол. Дюпе оставалось только доставать мяч с сетки.
Лионель забил третий гол в чемпионате Франции в пяти матчах после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, который он выиграл со сборной Аргентины.
К 75-й минуте матча счет 2:1 в пользу «ПСЖ».
This man is too good.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 4, 2023
📸❤️💙 #PSGTFC I 2-1 pic.twitter.com/ySR3yATNWm
⏱ 58'— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 4, 2023
LEO MESSI !!! ⚽️⚽️ #PSGTFC I 2-1 pic.twitter.com/RM3BFztSjL
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