ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ

В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой».

Счет в матче был открыт игроком «Тулузы» на 20-й минуте игры. Однако вскоре счет сравнял Хакими, а на 58-й минуте гол забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Месси пробил с левой ноги точно в нижний левый угол. Дюпе оставалось только доставать мяч с сетки.

Лионель забил третий гол в чемпионате Франции в пяти матчах после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, который он выиграл со сборной Аргентины.

К 75-й минуте матча счет 2:1 в пользу «ПСЖ».

This man is too good.



📸❤️💙 #PSGTFC I 2-1 pic.twitter.com/ySR3yATNWm