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Чемпионат Франции
ПСЖ
04.02.2023 18:00 - : -
Тулуза
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Франция
03 февраля 2023, 02:55 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:03
8
0

ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 4 февраля в 18:00 по Киеву

03 февраля 2023, 02:55 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:03
8
0
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля на "Парк де Пренс" пройдет матч 22-го тура Лиги 1 Франции, в котором "ПСЖ" встретится с "Тулузой". Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.

ПСЖ

Клуб уже через какую-то декаду будет начинать плей-офф Лиги чемпионов. Причем французам снова не повезло с жеребьевкой: первым же противником, уже в 1/8 финале этого турнира, будет "Бавария". А не секрет, что, "наевшись" внутренними турнирами, в проекте давно нацелены именно на победу в споре за "Ушастого". Сейчас это более чем оправдано, ведь дома сейчас нет конкуренции в принципе. Тем более что Гальтье начинал с почти стопроцентных результатов - вплоть до ноября были только 2 ничьи. На контрасте, зимой уже произошло несколько поражений: сначала уступили "Лансу", потом "Ренну". С "Реймсом" недавно была ничья, а победа над "Монпелье" может стать и пирровой: травмы получили Серхио Рамос и, главное, Мбаппе.

Тулуза

Команда, при своих определенных заслугах типа 3-го места в розыгрыше 2006/2007, не раз теряла "прописку" в Лиге 1. Более того, только по итогам прошлого дивизиона "тефесе" смогли снова подняться со 2-го дивизиона. Хотя там получилось выиграть, все понимали, что актуальной задачей для Филиппа Монтанье и его подопечных будет просто закрепиться на отвоеванном уровне. И промежуточные результаты получаются более чем оптимистичными. Да, случаются провальные отрезки, с 3-4 поражениями кряду. Но их чередуют с беспроигрышными сериями. Очередная такая началась в январе, когда, параллельно продолжая ход в кубке, были победы над "Аяччо" и "Осером" (там вообще было 5-0) при ничьей с "Брестом". Взяв после этого максимум со "Страсбуром" и "Труа", новичок еще больше оторвался от опасной зоны. С другой стороны, он все еще идет 12-м в таблице.

Статистика личных встреч

В сезоне 2016/2017 "Тулуза" ухитрилась взять 4 очка с грандом. Но потом все 6 очных матчей выиграл "ПСЖ".

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, ждут легкой победы "ПСЖ". Но он не особенно сконцентрирован на перипетиях чемпионата, а "Тулуза" в оптимальной форме. Ставим на победу гостей при форе "+2" с коэффициентом - 1,69 по Parimatch.

Parimatch
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ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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