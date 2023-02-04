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  4. Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу
Чемпионат Франции
ПСЖ
04.02.2023, FT 2 : 1
Тулуза
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Франция
04 февраля 2023, 20:05 |
604
1

Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу

Столичный клуб выиграл у соперника со счетом 2:1

04 февраля 2023, 20:05 |
604
1
Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команді из Парижа.

Счет в матче открыл полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен на 20-й минуте игры. Уже через 18 минут счет был равным – отличился Ашраф Хакими.

В начале второго тайма звездный аргентинский форвард Лионель Месси красивым ударом в левый нижний угол вывел свою команду вперед. Больше голов в поединке не было.

Сейчас «ПСЖ» занимает первой место в таблице Лиги 1, имея в своем активе 54 очка. «Тулуза», в свою очередь, расположилась на 12-й позиции с 29 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 22-й тур

Лига 1. 4 февраля

ПСЖ – Тулуза – 2:1

Голы: Хакими, 38, Месси, 58 – ван ден Бомен, 20

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Ашраф Хакими Лионель Месси чемпионат Франции по футболу Лига 1 ПСЖ Тулуза
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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14sergey1953
 Месси лучший! Кроме того, что Месси забил мяч, он еще два раза попадал в штангу, немного не повезло. Можно вспомнить его уникальный рекорд в предыдущем чемпионате, когда Месси 10 раз пробивал в штанги и перекладины!
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