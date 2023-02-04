Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу
Столичный клуб выиграл у соперника со счетом 2:1
В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команді из Парижа.
Счет в матче открыл полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен на 20-й минуте игры. Уже через 18 минут счет был равным – отличился Ашраф Хакими.
В начале второго тайма звездный аргентинский форвард Лионель Месси красивым ударом в левый нижний угол вывел свою команду вперед. Больше голов в поединке не было.
Сейчас «ПСЖ» занимает первой место в таблице Лиги 1, имея в своем активе 54 очка. «Тулуза», в свою очередь, расположилась на 12-й позиции с 29 пунктами.
Чемпионат Франции по футболу. 22-й тур
Лига 1. 4 февраля
ПСЖ – Тулуза – 2:1
Голы: Хакими, 38, Месси, 58 – ван ден Бомен, 20
⌛️ It’s over! We win 2️⃣ - 1️⃣ 🆚 Toulouse FC!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 4, 2023
⚽️ @AchrafHakimi 38'
⚽️ Leo Messi 58' #PSGTFC pic.twitter.com/9uTcRrnyKG
Nos Violets auront tout donné mais un tour de magie 🪄 de Lionel Messi les prive d'un point qu'ils méritaient dans ce #PSGTFC.— Toulouse FC (@ToulouseFC) February 4, 2023
Fiers d'eux !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/2UxbahKoVp
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