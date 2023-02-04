Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команді из Парижа.

Счет в матче открыл полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Бомен на 20-й минуте игры. Уже через 18 минут счет был равным – отличился Ашраф Хакими.

В начале второго тайма звездный аргентинский форвард Лионель Месси красивым ударом в левый нижний угол вывел свою команду вперед. Больше голов в поединке не было.

Сейчас «ПСЖ» занимает первой место в таблице Лиги 1, имея в своем активе 54 очка. «Тулуза», в свою очередь, расположилась на 12-й позиции с 29 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 22-й тур

Лига 1. 4 февраля

ПСЖ – Тулуза – 2:1

Голы: Хакими, 38, Месси, 58 – ван ден Бомен, 20