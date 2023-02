ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал форварда. Это 30-й трансфер клуба

Английский клуб «Ноттингем Форест» официально подписал ганского форварда Андре Айю на правах свободного агента.

33-летний футболист получил соглашение до конца текущего сезона. Андре Айю будет выступать в футболку с игровым номером 42.

В текущем сезоне Айю провел 10 матчей и забил 4 гола за катарский «Аль-Садд», однако в конце января расторг контракт по обоюдному согласию.

Этот трансфер стал 30-м по счету подписанием «Ноттингем Форест» с начала текущего сезона.

Клуб «Ноттингем Форест» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 21 очко за 20 поединков.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭