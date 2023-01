Источник: Шкриньяр присоединится к ПСЖ, но летом, а не в январе

Словацкий центрбек Милан Шкриньяр перейдет из итальянского «Интера» в французский «ПСЖ». Однако трансфер будет осуществлен летом, а не в январе, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист предварительно договорился с ПСЖ о контракте, который вступит в силу 1 июля. Однако парижане начали переговоры с «Интером», чтобы нерадузи отпустили игрока во Францию уже 31 января.

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник уйдет из клуба летом как свободный агент: «Шкриньяр сделал выбор, это его право. И мы должны его уважать».

Таким образом, Шкриньяр останется в «Интере» до конца текущего сезона 2022/23.

🚨 Confirmed: Milan Škriniar will 100% leave Inter in June on free transfer to join PSG… and NOT in January, it has collapsed.



CEO Marotta confirms Milan Škriniar leaves in June on free: “Skriniar made a choice, it’s his right — and we have to respect it”. pic.twitter.com/bIY3JPyBnd