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Италия
31 января 2023, 22:51 | Обновлено 31 января 2023, 23:02
146
0

Источник: Шкриньяр присоединится к ПСЖ, но летом, а не в январе

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию

31 января 2023, 22:51 | Обновлено 31 января 2023, 23:02
146
0
Источник: Шкриньяр присоединится к ПСЖ, но летом, а не в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Словацкий центрбек Милан Шкриньяр перейдет из итальянского «Интера» в французский «ПСЖ». Однако трансфер будет осуществлен летом, а не в январе, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист предварительно договорился с ПСЖ о контракте, который вступит в силу 1 июля. Однако парижане начали переговоры с «Интером», чтобы нерадузи отпустили игрока во Францию уже 31 января.

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник уйдет из клуба летом как свободный агент: «Шкриньяр сделал выбор, это его право. И мы должны его уважать».

Таким образом, Шкриньяр останется в «Интере» до конца текущего сезона 2022/23.

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Джузеппе Маротта Интер Милан ПСЖ трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы Фабрицио Романо Милан Шкриньяр
Источник Фабрицио Романо
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