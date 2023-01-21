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  4. Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Англия
21 января 2023, 21:05 |
3374
0

Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»

Ярый фанат «канониров» доволен игрой украинца

21 января 2023, 21:05 |
3374
0
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный журналист Пирс Морган опубликовал короткий твит, в котором коротко прокомментировал игру украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Сегодня Мудрик выглядел действительно… «Арсеналу» стоило платить больше за него».

Отметим, что в субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0. На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

15 января Михаил перешел из «Шахтера» в «Челси». За него боролся и лондонский «Арсенал», фанатом которого является Пирс Морган. Однако в последний момент «синие» перехватили игрока у «канониров».

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Пирс Морган Арсенал Лондон Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Twitter
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