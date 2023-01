Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»

Известный журналист Пирс Морган опубликовал короткий твит, в котором коротко прокомментировал игру украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Сегодня Мудрик выглядел действительно… «Арсеналу» стоило платить больше за него».

Отметим, что в субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0. На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

15 января Михаил перешел из «Шахтера» в «Челси». За него боролся и лондонский «Арсенал», фанатом которого является Пирс Морган. Однако в последний момент «синие» перехватили игрока у «канониров».

Mudryk looked the real deal today… Arsenal should have paid the extra for him. https://t.co/gAzkHgElVv