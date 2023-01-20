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Германия
20 января 2023, 06:15 | Обновлено 20 января 2023, 06:22
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М приобрела вратаря, который заменит Зоммера

Швейцарец Йонас Омлин ранее выступал за французский клуб «Монпелье»

20 января 2023, 06:15 | Обновлено 20 января 2023, 06:22
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М приобрела вратаря, который заменит Зоммера
Боруссия М. Йонас Омлин

Немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха подписала контракт со швейцарским голкипером по имени Йонас Омлин.

Омлин, ранее выступавший за французский клуб «Монпелье», заменит в воротах Яна Зоммера, который покинул «Боруссию» М.

Соглашение «Боруссии» М с 29-летним вратарем подписано до 30 июня 2027 года.

Немецкий клуб заплатил французам за трансфер 7 млн евро, по неофициальным данным.

Чуть ранее «Бавария» официально завершила трансфер голкипера «Боруссии» М Яна Зоммера. 34-летний вратарь заменит Мануэля Нойера, который надолго выбыл из-за травмы.

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Боруссия Менхенгладбах трансферы Бавария Ян Зоммер трансферы Бундеслиги Йонас Омлин Монпелье трансферы Лиги 1
Источник ФК Боруссия Менхенгладбах
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