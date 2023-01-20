ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М приобрела вратаря, который заменит Зоммера
Швейцарец Йонас Омлин ранее выступал за французский клуб «Монпелье»
Немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха подписала контракт со швейцарским голкипером по имени Йонас Омлин.
Омлин, ранее выступавший за французский клуб «Монпелье», заменит в воротах Яна Зоммера, который покинул «Боруссию» М.
Соглашение «Боруссии» М с 29-летним вратарем подписано до 30 июня 2027 года.
Немецкий клуб заплатил французам за трансфер 7 млн евро, по неофициальным данным.
Чуть ранее «Бавария» официально завершила трансфер голкипера «Боруссии» М Яна Зоммера. 34-летний вратарь заменит Мануэля Нойера, который надолго выбыл из-за травмы.
Welcome to Borussia, Jonas Omlin! 🐎💚— Gladbach (@borussia_en) January 19, 2023
The 29-year-old Swiss goalkeeper has signed with the Foals from Montpellier until 30th June 2027 🤝
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