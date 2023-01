ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М приобрела вратаря, который заменит Зоммера

Немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха подписала контракт со швейцарским голкипером по имени Йонас Омлин.

Омлин, ранее выступавший за французский клуб «Монпелье», заменит в воротах Яна Зоммера, который покинул «Боруссию» М.

Соглашение «Боруссии» М с 29-летним вратарем подписано до 30 июня 2027 года.

Немецкий клуб заплатил французам за трансфер 7 млн евро, по неофициальным данным.

Чуть ранее «Бавария» официально завершила трансфер голкипера «Боруссии» М Яна Зоммера. 34-летний вратарь заменит Мануэля Нойера, который надолго выбыл из-за травмы.

Welcome to Borussia, Jonas Omlin! 🐎💚



The 29-year-old Swiss goalkeeper has signed with the Foals from Montpellier until 30th June 2027 🤝



