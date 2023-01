ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала известного швейцарского голкипера

Немецкий футбольный клуб «Бавария» Мюнхен официально объявила о подписании 34-летнего швейцарского голкипера Яна Зоммера.

Вратарь перешел из «Боруссии М» за 8 миллионов евро. Контракт Зоммера с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

Зоммер за свою карьеру поиграл в швейцарских клубах «Вадуц», «Грассхопер» и «Базель». Последней командой игрока была «Боруссия» Менхенгладбах, за которую он отстоял 272 матча.

Также Зоммер провел за сборную Швейцарии 77 матчей.

