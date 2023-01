Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси

Украинский хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик 15 января должен пройти медосмотр в Лондоне, чтобы завершить трансфер в «Челси».

Ожидается, что Мудрик будет смотреть матч «Челси» против «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», сообщает Sky Sports.

15 января в 16:00 по Киеву «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас». «Синие» занимают лишь 10-е место в АПЛ, имея 25 очков.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

Mykhailo Mudryk is to have his Chelsea medical in London tomorrow and is expected to watch their game with Crystal Palace at Stamford Bridge 🔵⏳ pic.twitter.com/c0uVMifRDr