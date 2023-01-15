Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси
Англия
15 января 2023, 03:15 | Обновлено 15 января 2023, 03:20
129
0

Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси

15 января в 16:00 по Киеву «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас»

15 января 2023, 03:15 | Обновлено 15 января 2023, 03:20
129
0
Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик 15 января должен пройти медосмотр в Лондоне, чтобы завершить трансфер в «Челси».

Ожидается, что Мудрик будет смотреть матч «Челси» против «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», сообщает Sky Sports.

15 января в 16:00 по Киеву «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас». «Синие» занимают лишь 10-е место в АПЛ, имея 25 очков.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

По теме:
Эвертон – Саутгемптон – 1:2. Победный дубль Уорд-Проуза. Видео голов и обзо
Источник: Шахтер планирует объявить о трансфере Мудрика уже в воскресенье
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Страсть Эвертона не подлежит сомнению»
Челси - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Футбол | 14 января 2023, 16:25 17
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити

«Красные дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 2:1

Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым
Футбол | 14 января 2023, 18:55 18
Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым
Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым

Завершились еще 4 матча 20-го тура АПЛ

Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Футбол | 15.01.2023, 00:23
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении
Футбол | 14.01.2023, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении
Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
Футбол | 14.01.2023, 20:03
Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
14.01.2023, 10:09 55
Футбол
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
13.01.2023, 16:22 8
Футбол
Умер Сергей Долбилов
Умер Сергей Долбилов
14.01.2023, 18:53 4
Бокс
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 99
Футбол
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
13.01.2023, 10:54
Теннис
ВИДЕО. Никак не дождется. Усик снова вызвал Фьюри на бой
ВИДЕО. Никак не дождется. Усик снова вызвал Фьюри на бой
13.01.2023, 22:03
Бокс
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
13.01.2023, 02:35 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности