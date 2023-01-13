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  4. ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
Англия
13 января 2023, 17:10 | Обновлено 13 января 2023, 17:12
2017
3

ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку

Главный тренер «Арсенала» коротко прокомментировал трансферную сагу украинца

13 января 2023, 17:10 | Обновлено 13 января 2023, 17:12
2017
3
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
Twitter. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не смог сдержать улыбку после одного из вопросов журналиста.

У специалиста спросили:

«Вы следите за Мудриком в соцсетях?».

Артета вначале засмеялся, а затем продолжил:

«Мы не можем говорить ни о каких других игроках. Есть некоторый интерес к футболистам, которых мы бы хотели бы видеть у нас, чтобы улучшить команду, потому что есть некоторые проблемы из-за травм наших игроков.

Мы стараемся как клуб мы полны решимости попытаться улучшить команду в каждом трансферном окне, и это то, что мы пытаемся сделать».

Отметим, что вчера, 12 января, после того как появилась информация о том, что «Арсенал» сделал новое предложение «Шахтеру» по Мудрику, игрок опубликовал сториз в своем Instagram со смайлом 🙏.

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Источник Twitter
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Mike000000
Артета,просто улыбнулся от тупости заданого вопроса
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Alex196
Он просто троллит .говорит люди таких слухов миллион ежедневно .как можно верить всему что пишут в соцсетях . И смеётся 
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