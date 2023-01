ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не смог сдержать улыбку после одного из вопросов журналиста.

У специалиста спросили:

«Вы следите за Мудриком в соцсетях?».

Артета вначале засмеялся, а затем продолжил:

«Мы не можем говорить ни о каких других игроках. Есть некоторый интерес к футболистам, которых мы бы хотели бы видеть у нас, чтобы улучшить команду, потому что есть некоторые проблемы из-за травм наших игроков.

Мы стараемся как клуб – мы полны решимости попытаться улучшить команду в каждом трансферном окне, и это то, что мы пытаемся сделать».

Отметим, что вчера, 12 января, после того как появилась информация о том, что « Арсенал » сделал новое предложение «Шахтеру» по Мудрику, игрок опубликовал сториз в своем Instagram со смайлом 🙏.

Mikel Arteta’s response to being asked if he follows Mykhailo Mudryk on instagram.



THAT SMILE. 😂 pic.twitter.com/DMk0OLxliX