ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
Главный тренер «Арсенала» коротко прокомментировал трансферную сагу украинца
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не смог сдержать улыбку после одного из вопросов журналиста.
У специалиста спросили:
«Вы следите за Мудриком в соцсетях?».
Артета вначале засмеялся, а затем продолжил:
«Мы не можем говорить ни о каких других игроках. Есть некоторый интерес к футболистам, которых мы бы хотели бы видеть у нас, чтобы улучшить команду, потому что есть некоторые проблемы из-за травм наших игроков.
Мы стараемся как клуб – мы полны решимости попытаться улучшить команду в каждом трансферном окне, и это то, что мы пытаемся сделать».
Отметим, что вчера, 12 января, после того как появилась информация о том, что «Арсенал» сделал новое предложение «Шахтеру» по Мудрику, игрок опубликовал сториз в своем Instagram со смайлом 🙏.
Mikel Arteta’s response to being asked if he follows Mykhailo Mudryk on instagram.— Football Daily (@footballdaily) January 13, 2023
THAT SMILE. 😂 pic.twitter.com/DMk0OLxliX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Враг продолжает наступать на Донбассе
Сергей Назаренко назначен ассистентом главного тренера житомирского клуба