Челси имеет худший показатель поражений за последние 29 лет

В четверг, 12 января, в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл 1:2 на выезде землякам из «Фулхэма».

Поражение от «дачников» стало для подопечных Грэма Поттера шестым в восьми последних матчах во всех турнирах. Это наибольшее количество неудач команды за любой период в восемь игр, начиная с декабря 1993 года.

В настоящий момент синие в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 10-е место, имея 25 очков после 18 игр. У «Фулхэма» 6-я позиция и 31 очко после 19 матчей.

