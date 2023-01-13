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Англия
13 января 2023, 09:28 | Обновлено 13 января 2023, 09:42
206
0

Челси имеет худший показатель поражений за последние 29 лет

«Пенсионеры» проваливаются по полной программе

13 января 2023, 09:28 | Обновлено 13 января 2023, 09:42
206
0
Челси имеет худший показатель поражений за последние 29 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 января, в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл 1:2 на выезде землякам из «Фулхэма».

Поражение от «дачников» стало для подопечных Грэма Поттера шестым в восьми последних матчах во всех турнирах. Это наибольшее количество неудач команды за любой период в восемь игр, начиная с декабря 1993 года.

В настоящий момент синие в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 10-е место, имея 25 очков после 18 игр. У «Фулхэма» 6-я позиция и 31 очко после 19 матчей.

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Челси Фулхэм - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Грэм Поттер
Источник Opta
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