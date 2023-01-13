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Чемпионат Англии
Фулхэм
12.01.2023, FT 2 : 1
Челси
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Англия
13 января 2023, 01:23 | Обновлено 13 января 2023, 01:38
168
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Фулхэм – Челси – 2:1 Мяч Виллиана, удаление Жоау Фелиша. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

13 января 2023, 01:23 | Обновлено 13 января 2023, 01:38
168
0
Фулхэм – Челси – 2:1 Мяч Виллиана, удаление Жоау Фелиша. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» переиграл «Челси» со счетом 2:1.

На 25-й минуте экс-хавбек «Шахтера» Виллиан вывел хозяев поля вперед. Праздновать гол он не стал, так как раньше выступал за «синих». Калиду Кулибали сравнял счет в начале второго тайма.

Португальский новичок команды гостей Жоау Фелиш в своем дебютном матче был удален за грубую игру на 58-й минуте. Победный гол для хозяев поля забил Карлос Винисиус на 73-й минуте.

«Фулхэм» одержал 4-ю победу подряд, набрал 31 очко и поднялся в топ-6 АПЛ. «Челси» лишь замыкает топ-10, имея 25 очков.

Английская Премьер-лига. 7-й тур, 12 января

Фулхэм – Челси – 2:1

Голы: Виллиан, 25, Винисиус, 73 – Кулибали, 47.

Удаление: Жоау Фелиш, 58.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
58’
Жоау Феликс (Челси) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Челси).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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