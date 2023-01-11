Фулхэм - Челси. Прогноз и анонс на матч

12 января на «Крейвен Коттедж» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Челси». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Фулхэм»

Клуб в последнее время регулярно чередовал выступления в Чемпионшипе и АПЛ. Так что ставший уже привычным статус «лифта» в прошлом сезоне даже помог. Никто не удивился очередному подъему «дачников» в «вышку» и не рассматривал это как серьезное достижение нового менеджера, Марку Силвы. Свой уровень португалец должен был проявить именно сейчас, не допуская не менее «планового» понижения весной. И у него более чем получается. Символом прогресса всей команды из Лондона может считаться Митрович. Александар - признанный бомбардир Чемпионшипа, но редко забивал в Премьер-Лиге. А сейчас у серба уже 11 голов! В итоге благодаря в том числе и его результативности «дачники» уже выиграли 8 матчей из 18 и 28-ю очками встречают этот поединок фактически в зоне еврокубков!

«Челси»

Команда сейчас активно ищет усиления, на что тратятся немалые деньги. Чего стоит быстрое оформление сделки по Бадиашилю, что стал уже 4-м защитником, купленным за пол года. Только на это у «аристократов» ушло 230+ миллионов! И что толку, если клуб, уже успевший сменить тренера, замыкает топ-10 Премьер-Лиги, при естественной для себя задаче-минимум быть в квартете лидеров? Да, в прошлом туре «синие» были неплохи с «Манчестер Сити». Но, во-первых, снова проиграли, во-вторых, уже в 1-м тайме из-за травм пришлось снимать Пулишича со Стерлингом! Через пару дней с «горожанами» снова встретились, уже в кубке. и вот там уже столичный клуб капитулировал без борьбы, уже 0-4.

Статистика личных встреч

«Фулхэм» выиграл в последний раз аж в 2006-м году. А все 7 крайних матчей с «Челси» заканчивались победами «аристократов».

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки считают фаворитом противостояния «Челси». Но «фулхэм» все-таки выглядит убедительнее в этом сезоне - ставим на то, что подопечные Марку Силвы не проиграют c коэффициентом - 1,76 от Parimatch.