Под Поттером шатается кресло. Коуч пояснил, почему Челси проиграл Фулхэму

Наставник «Челси» Грэм Поттер испытывает серьезные проблемы, поскольку его команда занимает всего лишь 10-е место в АПЛ. Английские эксперты считают, что главный тренер может быть уволен в ближайшее время. Коуч синих пояснил причины поражения от Фулхэма (1:2) в перенесенном матче АПЛ:

«Этот матч подводит итог тому, где мы находимся в данный момент. Все, что могло пойти не так, идет неправильно.

Жоау Фелиш играл фантастически перед этим моментом (удалением), и вы могли видеть его качество. Он атаковал опасно на протяжении всего времени. В его действиях не было злого умысла, это неудачный поступок, и сейчас мы его теряем (на следующие матчи).

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Несмотря на это, ребята продолжали играть, и у «Фулхэма» было не так много шансов в тот период. У нас самих были некоторые возможности, но, в конце концов, это вечер разочарования для нас.

Первый тайм был довольно равным, как мне кажется. Был небольшой хаос во время первого пропущенного гола, и это нам нужно улучшить. При всем уважении, это просто базовые защитные действия. Нам нужно их улучшать. Наша реакция была хорошей во втором тайме, мы забили, но красная карточка усложнила нам задачу.

Как обстоят дела в раздевалке? Как вы можете себе представить, мы разочарованы. У нас плохой момент, плохая серия. Мы приехали сюда с амбициями победить, но этого не сделали, и я расстроен. Мы должны восстановиться. Травма Дениса Закарии? Посмотрим за его состоянием в следующие 24 часа».