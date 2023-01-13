Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Под Поттером шатается кресло. Коуч пояснил, почему Челси проиграл Фулхэму
Чемпионат Англии
Фулхэм
12.01.2023, FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2023, 06:23 | Обновлено 13 января 2023, 06:50
280
0

Под Поттером шатается кресло. Коуч пояснил, почему Челси проиграл Фулхэму

Новичок команды Жоау Фелиш получил красную карточку, и это сказалось на игре

13 января 2023, 06:23 | Обновлено 13 января 2023, 06:50
280
0
Под Поттером шатается кресло. Коуч пояснил, почему Челси проиграл Фулхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер испытывает серьезные проблемы, поскольку его команда занимает всего лишь 10-е место в АПЛ. Английские эксперты считают, что главный тренер может быть уволен в ближайшее время. Коуч синих пояснил причины поражения от Фулхэма (1:2) в перенесенном матче АПЛ:

«Этот матч подводит итог тому, где мы находимся в данный момент. Все, что могло пойти не так, идет неправильно.

Жоау Фелиш играл фантастически перед этим моментом (удалением), и вы могли видеть его качество. Он атаковал опасно на протяжении всего времени. В его действиях не было злого умысла, это неудачный поступок, и сейчас мы его теряем (на следующие матчи).

Несмотря на это, ребята продолжали играть, и у «Фулхэма» было не так много шансов в тот период. У нас самих были некоторые возможности, но, в конце концов, это вечер разочарования для нас.

Первый тайм был довольно равным, как мне кажется. Был небольшой хаос во время первого пропущенного гола, и это нам нужно улучшить. При всем уважении, это просто базовые защитные действия. Нам нужно их улучшать. Наша реакция была хорошей во втором тайме, мы забили, но красная карточка усложнила нам задачу.

Как обстоят дела в раздевалке? Как вы можете себе представить, мы разочарованы. У нас плохой момент, плохая серия. Мы приехали сюда с амбициями победить, но этого не сделали, и я расстроен. Мы должны восстановиться. Травма Дениса Закарии? Посмотрим за его состоянием в следующие 24 часа».

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
58’
Жоау Феликс (Челси) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Челси).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
По теме:
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Фулхэм – Челси – 2:1 Мяч Виллиана, удаление Жоау Фелиша. Видео голов, обзор
Фулхэм удаление с поля чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Жоау Фелиш Фулхэм - Челси Грэм Поттер Денис Закария
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину
Футбол | 12 января 2023, 21:52 11
Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину
Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину

«Шахтер» в ближайшее время может подписать защитника

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Вопрос номер один – Бахмут и Соледар»
Война | 13 января 2023, 00:57 1
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Вопрос номер один – Бахмут и Соледар»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Вопрос номер один – Бахмут и Соледар»

Президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Биатлон | 12.01.2023, 16:55
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Футбол | 12.01.2023, 11:33
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
Паркер выставит Яремчука в основе на Андерлехт. Конкурент получил травму
Футбол | 13.01.2023, 05:40
Паркер выставит Яремчука в основе на Андерлехт. Конкурент получил травму
Паркер выставит Яремчука в основе на Андерлехт. Конкурент получил травму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
12.01.2023, 15:02 6
Футбол
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
12.01.2023, 20:53
Футбол
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 11
Бокс
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
12.01.2023, 07:00
Футбол
Не впечатляет. Джошуа нашел себе нового соперника
Не впечатляет. Джошуа нашел себе нового соперника
11.01.2023, 15:12 1
Бокс
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 27
Футбол
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
11.01.2023, 00:59
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности