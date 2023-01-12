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Чемпионат Англии
Фулхэм
26 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2023, 22:00 | Обновлено 12 января 2023, 22:09
47
1

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 22:00 перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии

12 января 2023, 22:00 | Обновлено 12 января 2023, 22:09
47
1
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встречается с «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка на «Крейвен Коттедж» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
пока не понятно как Бенфика сумела всех убедить, что Жоау Фелиш очень техничный игрок
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