Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 22:00 перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии
12 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встречается с «Челси».
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Начало поединка на «Крейвен Коттедж» запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Up the Fulham! ⚪️#FULCHE pic.twitter.com/qx5qMxajj6— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 12, 2023
Your Blues tonight! 👊@ParimatchGlobal | #FulChe pic.twitter.com/92r6LNSG8M— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 12, 2023
События матча
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