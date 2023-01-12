12 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встречается с «Челси».

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Начало поединка на «Крейвен Коттедж» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд