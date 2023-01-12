Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоау Фелиш получил красную карточку в дебютном матче за Челси
Англия
12 января 2023, 23:23 | Обновлено 12 января 2023, 23:38
535
1

Жоау Фелиш получил красную карточку в дебютном матче за Челси

Неудачный дебют для португальского форварда в игре против «Фулхэма»

12 января 2023, 23:23 | Обновлено 12 января 2023, 23:38
535
1
Жоау Фелиш получил красную карточку в дебютном матче за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встречается с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Челси дебютировал португальский форвард Жоау Фелиш, который недавно перешел из мадридского «Атлетико».

Дебют получился неудачным – на 58-й минуте нападающий получил красную карточку за грубую игру.

По теме:
Источник: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за €85–90 млн
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Почти потерянный сезон: у Челси большие проблемы
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фулхэм - Челси Жоау Фелиш удаление с поля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
Футбол | 12 января 2023, 22:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю
ОФИЦИАЛЬНО. Зайков, покинувший Ворсклу, перешел в Университатю

Центрбек сборной Северной Македонии продолжит карьеру в Румынии

Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Футбол | 12 января 2023, 12:10 21
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка

Валерий Василенко считает, что сейчас – оптимальный вариант для ухода игрока из «Динамо»

Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Футбол | 12.01.2023, 07:00
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика
Футбол | 12.01.2023, 19:56
Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика
Источник: Арсенал не будет платить Шахтеру 100 млн евро за Мудрика
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
Война | 12.01.2023, 10:50
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Переплюнул Малиновского
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
11.01.2023, 05:42 1
Теннис
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
10.01.2023, 21:21 23
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
10.01.2023, 21:50 24
Бокс
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
11.01.2023, 17:29 19
Футбол
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
11.01.2023, 15:47 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности