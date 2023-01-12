Жоау Фелиш получил красную карточку в дебютном матче за Челси

12 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встречается с «Челси».

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За Челси дебютировал португальский форвард Жоау Фелиш, который недавно перешел из мадридского «Атлетико».

Дебют получился неудачным – на 58-й минуте нападающий получил красную карточку за грубую игру.