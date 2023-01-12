ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером
Алжирский хавбек Исмаэль Беннасер подписал новый контракт до 2027 года
25-летний полузащитник Исмаэль Беннасер продлил контракт с итальянским «Миланом».
Алжирский хавбек подписал новое соглашение с россонери до 2027 года.
По неофициальным данным, зарплата Исмаэля составляет 4 млн евро в год. Также в договоре прописана клаусула в размере 50 млн евро.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Беннасера в 40 млн евро.
Беннасер, перешедший в клуб в 2019 году, с того времени провел 129 матчей и забил 4 гола, хорошо зарекомендовав себя как надежный опорный полузащитник россонери.
Official Statement: @IsmaelBennacer ➡ https://t.co/oqqzgw7m8W— AC Milan (@acmilan) January 12, 2023
Comunicato Ufficiale: Ismaël Bennacer ➡ https://t.co/1ZZtmpMDMr #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/ESsx259v0j
The day you've been waiting for 4️⃣🇩🇿#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/Fh9rxzlKdx— AC Milan (@acmilan) January 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центрбек сборной Северной Македонии продолжит карьеру в Румынии
Наконец-то мы узнали правду?