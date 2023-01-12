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Италия
12 января 2023, 22:26 | Обновлено 12 января 2023, 22:41
370
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером

Алжирский хавбек Исмаэль Беннасер подписал новый контракт до 2027 года

12 января 2023, 22:26 | Обновлено 12 января 2023, 22:41
370
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером
ФК Милан. Исмаэль Беннасер

25-летний полузащитник Исмаэль Беннасер продлил контракт с итальянским «Миланом».

Алжирский хавбек подписал новое соглашение с россонери до 2027 года.

По неофициальным данным, зарплата Исмаэля составляет 4 млн евро в год. Также в договоре прописана клаусула в размере 50 млн евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Беннасера в 40 млн евро.

Беннасер, перешедший в клуб в 2019 году, с того времени провел 129 матчей и забил 4 гола, хорошо зарекомендовав себя как надежный опорный полузащитник россонери.

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Милан Исмаэль Беннасер продление контракта
Источник ФК Милан
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