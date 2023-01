ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полузащитником-легионером

25-летний полузащитник Исмаэль Беннасер продлил контракт с итальянским «Миланом».

Алжирский хавбек подписал новое соглашение с россонери до 2027 года.

По неофициальным данным, зарплата Исмаэля составляет 4 млн евро в год. Также в договоре прописана клаусула в размере 50 млн евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Беннасера в 40 млн евро.

Беннасер, перешедший в клуб в 2019 году, с того времени провел 129 матчей и забил 4 гола, хорошо зарекомендовав себя как надежный опорный полузащитник россонери.

The day you've been waiting for 4️⃣🇩🇿#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/Fh9rxzlKdx