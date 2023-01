Ман Сити разгромил Челси, Астон Вилла проиграла команде из 2-го дивизиона

В воскресенье, 8 января, состоялись 8 матчей 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

В центральном матче игрового дня «Манчестер Сити» разгромно обыграл «Челси» со счетом 4:0. Неожиданно завершился матч между «Астон Виллой» и командой второго дивизиона Англии «Стивенидж». Команда Унаи Эмери выигрывала до 88-й минуте со счетом 1:0, однако пропустила два гола в концовке игры.

Кубок Англии. 1/32 финала

8 января

Бристоль Сити – Суонси – 1:1*

Голы: Семенио, 75 – Пиру, 15

Дерби – Барнсли – 3:0

Голы: Коллинз, 45+1, Баркхейзен, 60, Найт, 79

Кардифф – Лидс – 2:2*

Голы: Филоджен-Бидас, 24, Оджо, 31 – Родриго, 65, Перкинс, 90+3

Норвич – Блекберн – 0:1

Гол: Вейл, 31

Стокпорт – Волсолл – 1:2

Голы: Медден, 88 – Джонсон, 63, Вильямс, 90+5

Хартлпул – Сток Сити – 0:3

Голы: Маррей, 16 (автогол), Браун, 43, Менаес, 48 (автогол)

Астон Вилла – Стивенидж – 1:2

Голы: Сансон, 33 – Рид, 88, Кемпбелл, 90

Манчестер Сити – Челси – 4:0

Голы: Марез, 23, 85 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38

*будет переигровка

