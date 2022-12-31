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Бразилия
31 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:57
633
1

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио

Уругваец продолжит карьеру в Бразилии

31 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:57
633
1
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

35-летний форвард Луис Суарес стал игроком клуба «Гремио» из Порту-Алегри.

Экс-игрок «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и мадридского «Атлетико» подписал контракт с бразильским клубом на два года.

С лета этого года Луис Суарес выступал на родине за «Насьональ». Он провел в общей сложности за свой прежний клуб 16 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

«Гремио» по итогам чемпионата Бразилии 2022 года завоевал право повыситься в классе из Серии Б в Серию А – высший национальный дивизион.

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трансферы Луис Суарес Гремио чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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Cruijff
Рано Суарес забрався в такий зад. 
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