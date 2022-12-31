ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио
Уругваец продолжит карьеру в Бразилии
35-летний форвард Луис Суарес стал игроком клуба «Гремио» из Порту-Алегри.
Экс-игрок «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и мадридского «Атлетико» подписал контракт с бразильским клубом на два года.
С лета этого года Луис Суарес выступал на родине за «Насьональ». Он провел в общей сложности за свой прежний клуб 16 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
«Гремио» по итогам чемпионата Бразилии 2022 года завоевал право повыситься в классе из Серии Б в Серию А – высший национальный дивизион.
ELE VEIO! 🇪🇪🇺🇾 2023 vem aí e, com ele, @LuisSuarez9! O atacante uruguaio é o novo #ReforçoTricolor para os desafios da próxima temporada. Um dos maiores do futebol mundial no maior do Sul! 💪🏽— Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022
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