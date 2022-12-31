ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес стал игроком Гремио

35-летний форвард Луис Суарес стал игроком клуба «Гремио» из Порту-Алегри.

Экс-игрок «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и мадридского «Атлетико» подписал контракт с бразильским клубом на два года.

С лета этого года Луис Суарес выступал на родине за «Насьональ». Он провел в общей сложности за свой прежний клуб 16 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

«Гремио» по итогам чемпионата Бразилии 2022 года завоевал право повыситься в классе из Серии Б в Серию А – высший национальный дивизион.