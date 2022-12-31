Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко в старте Арсенала на матч АПЛ с Брайтоном
Англия
31 декабря 2022, 18:34 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:46
180
1

Зинченко в старте Арсенала на матч АПЛ с Брайтоном

Украинец возвращается в основу «канониров»

31 декабря 2022, 18:34 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:46
180
1
Зинченко в старте Арсенала на матч АПЛ с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, в субботу, 31 декабря, лондонский «Арсенал» в выездной игре 18-го тура чемпионата Англии выяснит отношения с «Брайтоном». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Менеджер «Арсенала» Микель Артета включил в стартовый состав подопечных на предстоящий матч украинского защитника Александра Зинченко. Он, напомним, из-за мышечной травмы не играл с 12 ноября.

«Арсенал»: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

По теме:
Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Александр ЗИНЧЕНКО – о смерти Пеле: «Король навсегда»
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Всю жизнь страдал от проблем с психическим здоровьем»
Бокс | 31 декабря 2022, 16:32 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Всю жизнь страдал от проблем с психическим здоровьем»
Тайсон ФЬЮРИ: «Всю жизнь страдал от проблем с психическим здоровьем»

Британский боксер признался в проблемах

Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
Футбол | 31 декабря 2022, 18:12 0
Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому

Французский клуб продолжает сохранять интерес к украинскому хавбеку

Роналду может сыграть против Месси в середине января
Футбол | 31.12.2022, 14:44
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2022, 05:32
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Футбол | 30.12.2022, 22:34
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Арсенал может ещё дальше убежать после ничьих МС и  Ньюкасла.  Но мы то за Де Дзерби.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 28
Футбол
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
29.12.2022, 22:41 2
Футбол
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
30.12.2022, 12:45 4
Теннис
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
29.12.2022, 16:30 6
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
30.12.2022, 12:48
Бокс
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
31.12.2022, 11:23 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик будет убегать, как маленький болван, всю ночь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик будет убегать, как маленький болван, всю ночь»
30.12.2022, 14:37 9
Бокс
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности