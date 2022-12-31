Зинченко в старте Арсенала на матч АПЛ с Брайтоном
Украинец возвращается в основу «канониров»
Сегодня, в субботу, 31 декабря, лондонский «Арсенал» в выездной игре 18-го тура чемпионата Англии выяснит отношения с «Брайтоном». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Менеджер «Арсенала» Микель Артета включил в стартовый состав подопечных на предстоящий матч украинского защитника Александра Зинченко. Он, напомним, из-за мышечной травмы не играл с 12 ноября.
«Арсенал»: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️— Arsenal (@Arsenal) December 31, 2022
🤩 Zinchenko returns
💪 Xhaka in midfield
📞 Eddie leads the line
✊ Ready to go for the final time this year pic.twitter.com/gYv05vxZrw
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