Зинченко в старте Арсенала на матч АПЛ с Брайтоном

Сегодня, в субботу, 31 декабря, лондонский «Арсенал» в выездной игре 18-го тура чемпионата Англии выяснит отношения с «Брайтоном». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Менеджер «Арсенала» Микель Артета включил в стартовый состав подопечных на предстоящий матч украинского защитника Александра Зинченко. Он, напомним, из-за мышечной травмы не играл с 12 ноября.

«Арсенал»: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🤩 Zinchenko returns

💪 Xhaka in midfield

📞 Eddie leads the line



✊ Ready to go for the final time this year pic.twitter.com/gYv05vxZrw