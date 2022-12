Источник: Энцо Фернандес согласовал контракт с лондонским клубом

Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал контракт с 21-летним аргентинским хавбеком португальской «Бенфики» Энцо Фернандесом.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира. По его информации, лондонцы достигли соглашение о контракте с игроком до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Теперь «Челси» работает над закрытием сделки с «Бенфикой». По имеющейся информации, португальцы просят за игрока не меньше 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.

#Chelsea have reached an agreement in principle with #EnzoFernández for a contract until 2028 with a salary of 10M/year. #Blues working to finalize the deal with #Benfica, which ask the payment of the release clause (120M). #transfers #CFC