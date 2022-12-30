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Англия
30 декабря 2022, 21:22 |
395
0

Источник: Энцо Фернандес согласовал контракт с лондонским клубом

«Челси» близок к подписанию аргентинца

30 декабря 2022, 21:22 |
395
0
Источник: Энцо Фернандес согласовал контракт с лондонским клубом
Twitter. Энцо Фернандес

Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал контракт с 21-летним аргентинским хавбеком португальской «Бенфики» Энцо Фернандесом.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира. По его информации, лондонцы достигли соглашение о контракте с игроком до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Теперь «Челси» работает над закрытием сделки с «Бенфикой». По имеющейся информации, португальцы просят за игрока не меньше 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандес провел в футболке португальской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

К слову, Энцо стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022 по футболу.

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Николо Скира Челси Энцо Фернандес Бенфика трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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