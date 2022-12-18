Уникальный антирекорд. Франция проводит худший финал в своей истории
Франция – первая сборная в истории финалов ЧМ, которая не нанесла ни одного удара в 1-м тайме
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом тайме аргентинцы дважды забили французам и 6 раз пробили по воротам. А вот подопечные Дидье Дешама в первом тайме финала ни разу не пробили по воротам. Это первый случай в истории финалов ЧМ.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.
Half-time in the 2022 #WorldCupFinal...— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 18, 2022
🇦🇷 Argentina 2-0 France 🇫🇷
That's a whole lot of zeros for France - the first team on record to not attempt a SINGLE shot at goal in the first half of a World Cup final match. pic.twitter.com/4vRTbFyaEb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Марокко – о выступлении команды на ЧМ-2022
Признания удостоен талантливый защитник балканцев