Уникальный антирекорд. Франция проводит худший финал в своей истории

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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В первом тайме аргентинцы дважды забили французам и 6 раз пробили по воротам. А вот подопечные Дидье Дешама в первом тайме финала ни разу не пробили по воротам. Это первый случай в истории финалов ЧМ.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.