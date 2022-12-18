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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:37 |
1091
2

Уникальный антирекорд. Франция проводит худший финал в своей истории

Франция – первая сборная в истории финалов ЧМ, которая не нанесла ни одного удара в 1-м тайме

18 декабря 2022, 18:37 |
1091
2
Уникальный антирекорд. Франция проводит худший финал в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме аргентинцы дважды забили французам и 6 раз пробили по воротам. А вот подопечные Дидье Дешама в первом тайме финала ни разу не пробили по воротам. Это первый случай в истории финалов ЧМ.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.

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Источник Sport.ua
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Александр Чернокур
Судье стало стыдно и поставил французам пеналь
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Александр Чернокур
В финале команды равные и поэтому если ты начинаешь с 0 1 это большая фора .
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