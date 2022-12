Уникальный антирекорд. Франция проводит худший финал в своей истории

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

В первом тайме аргентинцы дважды забили французам и 6 раз пробили по воротам. А вот подопечные Дидье Дешама в первом тайме финала ни разу не пробили по воротам. Это первый случай в истории финалов ЧМ.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.

Half-time in the 2022 #WorldCupFinal...



🇦🇷 Argentina 2-0 France 🇫🇷



That's a whole lot of zeros for France - the first team on record to not attempt a SINGLE shot at goal in the first half of a World Cup final match. pic.twitter.com/4vRTbFyaEb