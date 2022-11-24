Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Испании
Алексей Крутых в двух сетах обыграл Лусиано Дардери
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в 1/8 финала грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл Лусиано Дардери (Италия, ATP 178) в двух сетах за 1 час и 16 минут.
ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) – Лусиано Дардери (Италия) [8] – 6:4, 6:4
Отметим, что за матч Крутых только один раз отдал свою подачу. В четвертьфинале турнира Крутых встретится с Андреа Пеллегрино.
К слову, ранее Алексей в трех сетах разобрался с Риккардо Бонадио.
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