Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в 1/8 финала грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл Лусиано Дардери (Италия, ATP 178) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Лусиано Дардери (Италия) [8] – 6:4, 6:4

Отметим, что за матч Крутых только один раз отдал свою подачу. В четвертьфинале турнира Крутых встретится с Андреа Пеллегрино.

К слову, ранее Алексей в трех сетах разобрался с Риккардо Бонадио.