ATP22 ноября 2022, 14:30 |
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Крутых стартовал с победы на челленджере в Испании
Алексей обыграл соперника из Италии
22 ноября 2022, 14:30 |
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№252 ATP) вышел во второй раунд грунтового челленджера в Испании.
В первом раунде Алексей обыграл Риккардо Бонадио из Италии (№191 ATP)
Валенсия. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 6:3, 5:7, 6:4
Во втором раунде Крутых сыграет против победителя встречи между квалифаером Сальваторе Карузо и восьмым сеяным Лучано Дардери. Оба – из Италии.
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