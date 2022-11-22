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ATP
22 ноября 2022, 14:30 |
99
0

Крутых стартовал с победы на челленджере в Испании

Алексей обыграл соперника из Италии

22 ноября 2022, 14:30 |
99
0
Крутых стартовал с победы на челленджере в Испании
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№252 ATP) вышел во второй раунд грунтового челленджера в Испании.

В первом раунде Алексей обыграл Риккардо Бонадио из Италии (№191 ATP)

Валенсия. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 6:3, 5:7, 6:4

Во втором раунде Крутых сыграет против победителя встречи между квалифаером Сальваторе Карузо и восьмым сеяным Лучано Дардери. Оба – из Италии.

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Алексей Крутых Риккардо Бонадио ATP Валенсия
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Источник Sport.ua
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