Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе

«Металлист 1925» предложил Криштиану Роналду трудоустройство в команде УПЛ.

«Ждем тебя в «Металлисте 1925», Криштиану», – написали харьковчане в твиттере.

Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба.

После этого руководство МЮ приняло решение разорвать контракт с футболистом без выплаты компенсации. Трудовое соглашение действовало до лета 2023 года.

We are waiting you in Metalist 1925, @Cristiano