Украина. Премьер лига23 ноября 2022, 12:20 |
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Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе
Неожиданный вариант для Криштиану
23 ноября 2022, 12:20 |
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«Металлист 1925» предложил Криштиану Роналду трудоустройство в команде УПЛ.
«Ждем тебя в «Металлисте 1925», Криштиану», – написали харьковчане в твиттере.
Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба.
После этого руководство МЮ приняло решение разорвать контракт с футболистом без выплаты компенсации. Трудовое соглашение действовало до лета 2023 года.
We are waiting you in Metalist 1925, @Cristiano— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) November 23, 2022
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Комментарии 5
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Писали что ПСЖ предложил шахтёру поменять Мудрика на Месси и Рамоса
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А кем не написали. Мячи подавать на тренировке?
))) Роналду сам может купить весь Металист и платить зарплату всему персоналу игрокам и самому себе
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