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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 12:20 |
2381
5

Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе

Неожиданный вариант для Криштиану

23 ноября 2022, 12:20 |
2381
5
Металлист 1925 предложил Роналду трудоустройство в харьковском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Металлист 1925» предложил Криштиану Роналду трудоустройство в команде УПЛ.

«Ждем тебя в «Металлисте 1925», Криштиану», – написали харьковчане в твиттере.

Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба.

После этого руководство МЮ приняло решение разорвать контракт с футболистом без выплаты компенсации. Трудовое соглашение действовало до лета 2023 года.

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Металлист 1925 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Металлист 1925
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Александр Чернов
Писали что ПСЖ предложил шахтёру поменять Мудрика на Месси и Рамоса 
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+5
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Олег Мандрівник
А кем не написали. Мячи подавать на тренировке?
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+1
Сан Саныч
))) Роналду сам может купить весь Металист и платить зарплату всему персоналу игрокам и самому себе   
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0
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