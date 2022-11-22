Аргентина установила рекорд по количеству офсайдов в матче чемпионата мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Аргентина - Саудовская Аравия (1:2) южноамериканская сборная десять раз попала в офсайд около ворот соперника.

Это рекорд для одной игры чемпионатов мира (с момента использования VAR). При этом ранее рекордными были матчи всего с пятью офсайдами.

В первом тайме своего матча аргентинцы забили четыре гола, но судья засчитал только один, а остальные были отменены из-за офсайда.

Поражение Аргентины стало первым для команды с лета 2019 года.