Аргентина установила рекорд по количеству офсайдов в матче чемпионата мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Аргентина - Саудовская Аравия (1:2) южноамериканская сборная десять раз попала в офсайд около ворот соперника.

Это рекорд для одной игры чемпионатов мира (с момента использования VAR). При этом ранее рекордными были матчи всего с пятью офсайдами.

В первом тайме своего матча аргентинцы забили четыре гола, но судья засчитал только один, а остальные были отменены из-за офсайда.

Поражение Аргентины стало первым для команды с лета 2019 года.

Most offsides in a single World Cup game since VAR was introduced at the 2018 World Cup:



10 - Argentina (2022 vs. Saudi Arabia)

9

8

7

6

5 - Germany (2018 vs. Sweden), Peru (2018 vs. Denmark)



It turned out to be a Hervé Renard masterclass. #KSA#FIFAWorldCup