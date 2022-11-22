Аргентина установила рекорд по количеству офсайдов в матче чемпионата мира
Саудовская Аравия 10 ряд поймала соперника в положение вне игры
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Аргентина - Саудовская Аравия (1:2) южноамериканская сборная десять раз попала в офсайд около ворот соперника.
Это рекорд для одной игры чемпионатов мира (с момента использования VAR). При этом ранее рекордными были матчи всего с пятью офсайдами.
В первом тайме своего матча аргентинцы забили четыре гола, но судья засчитал только один, а остальные были отменены из-за офсайда.
Поражение Аргентины стало первым для команды с лета 2019 года.
Most offsides in a single World Cup game since VAR was introduced at the 2018 World Cup:— Squawka (@Squawka) November 22, 2022
10 - Argentina (2022 vs. Saudi Arabia)
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5 - Germany (2018 vs. Sweden), Peru (2018 vs. Denmark)
It turned out to be a Hervé Renard masterclass. #KSA#FIFAWorldCup
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