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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 15:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:25
978
0

Аргентина установила рекорд по количеству офсайдов в матче чемпионата мира

Саудовская Аравия 10 ряд поймала соперника в положение вне игры

22 ноября 2022, 15:43 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:25
978
0
Аргентина установила рекорд по количеству офсайдов в матче чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Аргентина - Саудовская Аравия (1:2) южноамериканская сборная десять раз попала в офсайд около ворот соперника.

Это рекорд для одной игры чемпионатов мира (с момента использования VAR). При этом ранее рекордными были матчи всего с пятью офсайдами.

В первом тайме своего матча аргентинцы забили четыре гола, но судья засчитал только один, а остальные были отменены из-за офсайда.

Поражение Аргентины стало первым для команды с лета 2019 года.

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Источник Sport.ua
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