Екс-игрок Динамо провел 100-й матч за сборную Хорватии

Сборная Хорватии в рамках подготовки к финальной части чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября, провела контрольный поединок с командой Саудовской Аравии.

Балканцы добились победы со счетом 1:0. Автором единственного гола хорватов на 82-й минуте стал нападающий Андрей Крамарич, которому ассистировал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Экс-игрок динамовского киевского Динамо Домагой Вида вышел в этом матче на замену. Для защитника Бешикташа этот матч стал 100-м в футболке национальной команды.

Первая встреча в футболке Хорватии для Виды прошла в 2010 году. За этот период Домагой принял участие в трёх чемпионатах Европы и двух мундиалях. В 2018 году в россии он вместе с командой занял второе место.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Хорватия сыграет в одном квартете с Марокко, Канадой и Бельгией. Саудовскую Аравию ждут поединки в группе со сборными Аргентины, Мексики и Польши.

