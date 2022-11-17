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17 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:15
784
0

Екс-игрок Динамо провел 100-й матч за сборную Хорватии

У Домагоя Виды юбилей

17 ноября 2022, 10:10 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:15
784
0
Екс-игрок Динамо провел 100-й матч за сборную Хорватии

Сборная Хорватии в рамках подготовки к финальной части чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября, провела контрольный поединок с командой Саудовской Аравии.

Балканцы добились победы со счетом 1:0. Автором единственного гола хорватов на 82-й минуте стал нападающий Андрей Крамарич, которому ассистировал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Экс-игрок динамовского киевского Динамо Домагой Вида вышел в этом матче на замену. Для защитника Бешикташа этот матч стал 100-м в футболке национальной команды.

Первая встреча в футболке Хорватии для Виды прошла в 2010 году. За этот период Домагой принял участие в трёх чемпионатах Европы и двух мундиалях. В 2018 году в россии он вместе с командой занял второе место.

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Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 Хорватия сыграет в одном квартете с Марокко, Канадой и Бельгией. Саудовскую Аравию ждут поединки в группе со сборными Аргентины, Мексики и Польши.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 82 (0:1).

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Источник Sport.ua
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