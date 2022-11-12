Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира 2022 по футболу. 32 участника финального турнира должны до 13 ноября назвать окончательные заявки из 23-26 футболистов.

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Большинство национальных команд уже определились и выбрали окончательный состав. Все остальные будут добавлены в этот материал по мере оглашения.

ГРУППА A

Катар

Вратари: Саад Аль-Шееб («Аль-Садд»), Мешаал Баршам («Аль-Садд»), Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»).

Защитники: Педро Мигел («Аль-Садд»), Мусааб Хидир («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Бассам Аль-Рави («Аль-Духаиль»), Булем Хоухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассим Габер («Аль-Араби»).

Полузащитники: Али Асад («Аль-Садд»), Ассим Модибо («Аль-Духаиль»), Мохаммед Ваад («Аль-Садд»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»), Мустафа Тарек Машаал («Аль-Садд»), Карим Будьяф («Аль-Духаиль»), Абделазиз Хатим («Аль-Райян»), Исмаил Мухаммад («Аль-Духаиль»).

Нападающие: Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Гафара»), Хассан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Халид Мунир Мазид («Аль-Вакра»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духаиль»).

Эквадор

Состав будет назван позже

Сенегал

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг (КПР).

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло (ПСЖ), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло Туре («Милан»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формос Менди («Булонь»).

Полузащитники: Гана Гeйе («Эвертон»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Брюгге»), Пап Гeйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нам («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»).

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Вильярреал»), Николас Джексон («Вильярреал»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьеду («Аланьяспор»), Илиман Ндиайе («Шеффилд»).

Нидерланды

Вратари: Джастин Бейлоу («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласия («Манчестер Юнайтед»), Стефан де Врей («Интер»).

Полузащитники: Стивен Бергейс («Аякс»), Дэви Классен («Аякс»), Кеннет Тейлор («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Мартен де Рон («Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Стивен Бергвейн, («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегхорст («Бешикташ»).

ГРУППА B

Англия

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз (« Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Иран

Состав будет назван позже

США

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Сержиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм»), Антони Робинсон («Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс Юнайтед»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джио Рейна («Боруссия Дортмунд»), Джош Сарджент («Норвич Сити»), Тим Веа («Лилль»), Хаджи Райт («Антальяспор»).

Уэльс

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бёрнли»).

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»).

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

ГРУППА C

Аргентина

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ).

Саудовская Аравия

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

Мексика

Состав будет назван позже

Польша

Вратари: Бартломей Дронговски («Специя»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Камиль Глик («Беневенто»), Якуб Кивиор («Специя»), Артур Енджейчик («Легия»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Бартош Берешински («Сампдория»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Пшемислав Франковски («Ланс»), Никола Залевски («Рома»).

Полузащитники: Кристян Белик («Бирмингем»), Гжегож Крыховьяк («Аль-Шабаб»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелински («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»), Дамьян Шимански (АЕК), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пьонтек («Салернитана»), Кароль Швидерски («Шарлотт»).

ГРУППА D

Франция

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники: Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Бенжамен Павар («Бавария»), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Люка Эрнандес («Бавария»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Маттео Гендузи («Марсель»), Юссуф Фофана («Монако»), Жордан Верету («Рома»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Усман Дембеле («Барселона»), Кингсли Коман («Бавария»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

Австралия

Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал-Кост Меринерс»).

Защитники: Натаниэль Аткинсон («Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешия»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Кай Роулз («Хартс»), Харри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Мидлсбро»).

Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс («Сентрал-Кост Меринерс»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»).

Нападающие: Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Гаранг Куол («Сентрал-Кост Меринерс»).

Дания (заявка без 5 игроков)

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Йоаким Меле («Аталанта»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Расмус Кристенсен («Лидс»), Йенс Ларсен («Трабзонспор»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Даниэль Васс («Брондбю»).

Полузащитник: Томас Дилэйни («Севилья»), Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»).

Нападающие: Андреас Ольсен («Брюгге»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брэйтуэйт («Еспаньол»), Каспер Дольберг («Севилья»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Йонас Винд («Вольфсбург»).

Тунис

Состав будет назван позже

ГРУППА E

Испания

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Жорди Альба («Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя («Валенсия»), Уго Гильямон («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс («Барселона»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Коста-Рика

Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Пабло Варгас («Мильонариос»), Кендалл Вастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вехда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос») Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Рональд Матарррита («Цинциннати»).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Чельсо Боргес («Алахуэленсе»), Юстин Салас («Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Жерсон Торрес («Эредиано»), Дуглас Лопес («Эредиано»), Джевисон Беннетт («Сандерленд»), Энтони Эрнандес («Пунтаренас»), Брэндон Агуйлера («Ноттингем Форест»), Брайан Руис («Алахуэленсе»).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Энтони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Германия

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гюнтер, («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Давид Раум, («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия Дортмунд»), Никлас Зюле («Боруссия Дортмунд»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд»), Джамал Мусиала («Бавария»), Леон Горетцка («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Карим Адейеми («Боруссия Дортмунд»), Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»).

Япония

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»).

ГРУППА F

Бельгия

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артюр Теат («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер»), Тома Менье («Боруссия Дортмунд»).

Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико»), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия Дортмунд»), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Евертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лои Опенда («Ланс»).

Канада

Состав будет назван позже

Марокко

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Боно («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).

Хорватия

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»),

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

ГРУППА G

Бразилия

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»).

Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»).

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Сербия

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович («Хетафе»).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радонич («Торино»).

Швейцария

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

Камерун

Вратари: Симон Нгапандуанбю («Марсель»), Дэвис Эпасси («Абха»), Андре Онана («Интер»).

Защитники: Николя Нкулу («Арис»), Нуху Толо («Сиэтл»), Оливье Мбайзо («Филадельфия»), Коллинс Фай («Аль-Тай»), Жан-Шарль Кастеллето («Нант»), Энцо Эбосс («Удинезе»), Кристофер Ву («Ренн»).

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Мартин Онгла («Верона»), Самуэль Гуэ («Мехелен»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»).

Нападающие: Муми Нгамале («Динамо» москва), Жером Нгом Мбекели («Апеес»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Венсан Абубакар («Аль-Насср»), Карл Токо Экамби («Лион»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Эрик Шупо-Моттинг («Бавария»), Кристиан Басогог («Шэньхуа»), Мару Суаибу («Котон»).

ГРУППА H

Португалия

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Данилу Перейра (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Гана

Состав будет назван позже

Уругвай

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себсастьян Соса («Индепедьенте»).

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»).

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («УАНЛ Тигрес»).

Южная Корея

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»), Чо Хён У («Ульсан Хендэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ён Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендэ Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендэ Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чонбук Хендэ Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чонбук Хендэ Моторс»).