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Бразилия
10 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:31
231
0

Экс-лидер Шахтера Тайсон может перейти в Крузейро

Карьера в Интернасьонале у вингера не заладилась

10 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:31
231
0
Экс-лидер Шахтера Тайсон может перейти в Крузейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

34-летний вингер «Интернасьонала» Тайсон, который хорошо известен в Украине по выступлениям за Металлист и Шахтер, в конце года, вероятно, покинет свою нынешнюю команду.

Ожидается, что в декабре Тайсон обсудит с руководством «Интернасьонала» свое будущее и стороны могут пойти на досрочное расторжение контракта, действующего до весны 2023 года.

Интерес к Тайсону, как сообщает журналист Пауло Нуньес, проявляет «Крузейро», который в 2022 году выиграл Серию В и в следующем сезоне вновь будет представлен в бразильской элите.

В Бразилейрао-2022 на счету Тайсона 19 матчей (4 – в основе), 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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Источник Sport.ua
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