Экс-лидер Шахтера Тайсон может перейти в Крузейро

34-летний вингер «Интернасьонала» Тайсон, который хорошо известен в Украине по выступлениям за Металлист и Шахтер, в конце года, вероятно, покинет свою нынешнюю команду.

Ожидается, что в декабре Тайсон обсудит с руководством «Интернасьонала» свое будущее и стороны могут пойти на досрочное расторжение контракта, действующего до весны 2023 года.

Интерес к Тайсону, как сообщает журналист Пауло Нуньес, проявляет «Крузейро», который в 2022 году выиграл Серию В и в следующем сезоне вновь будет представлен в бразильской элите.

