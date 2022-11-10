Экс-лидер Шахтера Тайсон может перейти в Крузейро
Карьера в Интернасьонале у вингера не заладилась
34-летний вингер «Интернасьонала» Тайсон, который хорошо известен в Украине по выступлениям за Металлист и Шахтер, в конце года, вероятно, покинет свою нынешнюю команду.
Ожидается, что в декабре Тайсон обсудит с руководством «Интернасьонала» свое будущее и стороны могут пойти на досрочное расторжение контракта, действующего до весны 2023 года.
Интерес к Тайсону, как сообщает журналист Пауло Нуньес, проявляет «Крузейро», который в 2022 году выиграл Серию В и в следующем сезоне вновь будет представлен в бразильской элите.
💣 TAISON DE SAÍDA?— Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) November 9, 2022
🇦🇹 O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação de Taison. Jogador vai discutir seu futuro com a direção do Inter após o fim do Brasileirão.
🎤 Informação dos repórteres @CSilvaCristiano e @Paulo_Nunes8.
📸 Ricardo Duarte/SC Internacional pic.twitter.com/gHUTfsaR6A
В Бразилейрао-2022 на счету Тайсона 19 матчей (4 – в основе), 1 забитый мяч и 1 результативная передача.
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