Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кварацхелия продолжает разрывать. У лидера Наполи 9+8 в сезоне
Италия
29 октября 2022, 20:11 |
468
0

ВИДЕО. Кварацхелия продолжает разрывать. У лидера Наполи 9+8 в сезоне

Хвича стал лидером итальянской комнады

29 октября 2022, 20:11 |
468
0
ВИДЕО. Кварацхелия продолжает разрывать. У лидера Наполи 9+8 в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Наполи» разгромил «Сассуоло» 4:0, а хавбек хозяев Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две результативные передачи.

Всего в сезоне у молодого грузинского игрока 9 голов и 8 результативных передач.

«Наполи» сейчас уверенно лидирует в Серии A.

По теме:
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Экс-защитник Наполи и Интера обезвредил преступника, который напал на Мари
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы провели неплохой матч и достойно поборолись»
Хвича Кварацхелия Наполи чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Футбол | 29 октября 2022, 11:49 4
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании

Вратарь «Манчестер Юнайтед» не поедет в Катар

ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Бокс | 28 октября 2022, 23:35 1
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес

Ломаченко весит 61.1 кг (134.7 фунта), а Ортис – 60.8 кг (134 фунта)

Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Футбол | 28.10.2022, 21:46
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 29.10.2022, 10:36
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Футбол | 29.10.2022, 19:04
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 5
Футбол
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
27.10.2022, 22:10
Футбол
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
29.10.2022, 13:23 5
Война
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
27.10.2022, 21:03 2
Бокс
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
28.10.2022, 11:45 15
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
28.10.2022, 14:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности