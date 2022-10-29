ВИДЕО. Кварацхелия продолжает разрывать. У лидера Наполи 9+8 в сезоне

В матче чемпионата Италии «Наполи» разгромил «Сассуоло» 4:0, а хавбек хозяев Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две результативные передачи.

Всего в сезоне у молодого грузинского игрока 9 голов и 8 результативных передач.

«Наполи» сейчас уверенно лидирует в Серии A.