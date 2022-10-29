ВИДЕО. Кварацхелия продолжает разрывать. У лидера Наполи 9+8 в сезоне
Хвича стал лидером итальянской комнады
В матче чемпионата Италии «Наполи» разгромил «Сассуоло» 4:0, а хавбек хозяев Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две результативные передачи.
Всего в сезоне у молодого грузинского игрока 9 голов и 8 результативных передач.
«Наполи» сейчас уверенно лидирует в Серии A.
Khvicha Kvaratskhelia has been directly involved in more goals than any other Napoli player this season:— Squawka (@Squawka) October 29, 2022
◎ 16 games
◉ 9 assists
◉ 8 goals@wmwscgbm87 is a Kvaradona fan. ✨ pic.twitter.com/L4ZsomLICo
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