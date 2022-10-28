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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 15:52 | Обновлено 28 октября 2022, 15:53
1899
1

Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком

Представители чемпионов Англии посетили матч «Шахтера» против «Селтика»

28 октября 2022, 15:52 | Обновлено 28 октября 2022, 15:53
1899
1
Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

К числу европейских топ-клубов, которые следят за вингером «Шахтера» Михаилом Мудриком, присоединился «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

По его информации, скауты «Манчестер Сити» посетили матч Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер» (25 октября). Мудрик в том матче отличился забитым голом.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Ранее спрос на Мудрика прокомментировал его агент Алексей Алехин.

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Манчестер Сити Михаил Мудрик Шахтер Донецк скауты Селтик - Шахтер
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Борис Глебов
Грилиш давай до видзеня)
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