Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком

К числу европейских топ-клубов, которые следят за вингером «Шахтера» Михаилом Мудриком, присоединился «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

По его информации, скауты «Манчестер Сити» посетили матч Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер» (25 октября). Мудрик в том матче отличился забитым голом.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Ранее спрос на Мудрика прокомментировал его агент Алексей Алехин.

