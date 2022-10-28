Источник: скауты Манчестер Сити следили за Мудриком
Представители чемпионов Англии посетили матч «Шахтера» против «Селтика»
К числу европейских топ-клубов, которые следят за вингером «Шахтера» Михаилом Мудриком, присоединился «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.
По его информации, скауты «Манчестер Сити» посетили матч Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер» (25 октября). Мудрик в том матче отличился забитым голом.
В нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 7 ассистов в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Ранее спрос на Мудрика прокомментировал его агент Алексей Алехин.
🚨 #EXCL | Manchester City scouts watched Mykhaylo Mudryk, the 21-year-old Ukrainian player of Shakhtar, during the match against Celtic.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 28, 2022
🇺🇦 🟦 #MCFC 🟧 #Shakhtar pic.twitter.com/zsQpEnn8VW
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