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  4. Агент Мудрика: «Игроков такого уровня не надо никому предлагать»
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 20:26 |
1012
0

Агент Мудрика: «Игроков такого уровня не надо никому предлагать»

Алексей Алехин – о спросе на своего клиента

27 октября 2022, 20:26 |
1012
0
Агент Мудрика: «Игроков такого уровня не надо никому предлагать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Агента Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал информацию о том, что летом вингера «Шахтера» предлагали «Валенсии»:

«Начнем с того, что игроков уровня Мудрика не нужно никому предлагать – запросы по Михаилу приходят со всей Европы, и, со всем уважением, от клубов с куда более высоким турнирным положением. Во-вторых, наше агентство ALIK Football Management работает с исключительным уважением к клубам, в которых работают наши клиенты.

Мы не занимаемся тем, что втихомолку кого-то кому-то предлагаем. Наши задачи – несколько иные, они полностью совпадают с интересами наших клиентов и не нарушают права и полномочия клубов. Поэтому могу уверенно вам ответить: чтобы мы предлагали кого-то в «Валенсию»? Впервые слышу! Мы даже не рассматривали этот вариант.

На сегодняшний день есть интерес от клубов из каждой из топ-5 европейских лиг. Футбольный клуб «Шахтер» и сам футболист осведомлены об этих вариантах. Продолжается их изучение. Однако вплоть до подписания контракта нецелесообразно сообщать, что это за клубы».

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Источник FanDay
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