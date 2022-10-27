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Испания
27 октября 2022, 14:50 | Обновлено 27 октября 2022, 14:54
1217
6

Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина

Испанский клуб не устроила трансферная стоимость таланта «Шахтера»

27 октября 2022, 14:50 | Обновлено 27 октября 2022, 14:54
1217
6
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Испанской «Валенсии» предлагали подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

Окружение 21-летнего футболиста связывалось с испанским клубом летом, когда пытались трудоустроить Мудрика в Европе из-за войны в Украине.

«Валенсия» отказалась подписывать Мудрика, поскольку считает космической его цену. Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.

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Комментарии 6
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Gargantua
у Валенсии просто нет таких денег и близко ) 
посмотрите на их трансферы
Валенсия сегодня это больше имя чем реально сильный клуб. Там очень большие финансовые проблемы
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+1
dimando560
Новина рівня дна. Ще 100-500 клубів відмовилися купувати Мудрика, давайте про всі напишемо.
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0
Хутин Пуйло
А вот и реальная ситуация. Палкин может хотеть и  100 мильярдов, но даже 50 лямов за него дать не хотят
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0
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