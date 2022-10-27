Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина

Испанской «Валенсии» предлагали подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

Окружение 21-летнего футболиста связывалось с испанским клубом летом, когда пытались трудоустроить Мудрика в Европе из-за войны в Украине.

«Валенсия» отказалась подписывать Мудрика, поскольку считает космической его цену. Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.