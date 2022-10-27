Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Испанский клуб не устроила трансферная стоимость таланта «Шахтера»
Испанской «Валенсии» предлагали подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.
Окружение 21-летнего футболиста связывалось с испанским клубом летом, когда пытались трудоустроить Мудрика в Европе из-за войны в Украине.
«Валенсия» отказалась подписывать Мудрика, поскольку считает космической его цену. Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.
Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.
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