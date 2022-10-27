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Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 09:49 | Обновлено 27 октября 2022, 09:50
2162
7

За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика

Молодой украинский талант потенциально может стать рекордным исходящим трансфером для «горняков»

27 октября 2022, 09:49 | Обновлено 27 октября 2022, 09:50
2162
7
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал о взглядах клуба на стоимость потенциального трансфера Михаила Мудрика.

«На Мудрика сейчас направлены все взгляды, но я говорю, что итальянцы всегда приходят позже. Сейчас они могут только наблюдать, но раньше могли бы что-то сделать. Итальянцы присылают низкие предложения, мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много покупателей из Англии, есть клуб из Испании, а также из Франции, но теперь нужно много денег, чтобы его купить. Вместе с Мбаппе, Леао и Винисиусом Мудрик является сильнейшим игроком на этой позиции».

«Хватит ли 40 миллионов, чтобы его купить? Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы. Даже если будет пятьдесят миллионов, мы не позвоним президенту, чтобы рассказать о предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», за которого заплатили 100 миллионов. Интерес со стороны «Арсенала» и «Манчестер Сити»? Это две команды, которые проявили интерес к игроку. Но есть и другие клубы, которые способны совершить такой трансфер. Мы не обязаны продавать, мы не хотим делать феномены, мы не хотим запрашивать нереалистичные суммы. Но в этой команде он ключевой игрок. Если вы хотите сравнивать его с определенными игроками, которые имеют значение в топ-клубах, то вам также нужны правильные деньги», - сказал Николини.

Напомним, что в настоящий момент рекорд исходящего трансфера в «Шахтере» принадлежит бразильцу Фреду, который летом 2018 года перешел в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

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Источник Calciomercato.it
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
В чомусь італієць правий, в чомусь ні. Дійсно, Мудрик покраще Антоні буде. Але то такий собі трансфер, разовий. Щодо 50 мільйонів - хай не бреше, подзвонять і переговори вести будуть. Чи стане Мудрик трансферним рекордом Шахтаря - побачимо. За результативністю в ЛЧ він краще Фреда. Якщо Лейпцигу парочку заб'є - цілком може бути!
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0
Умник
Как может продать клуб игрока, если сейчас реально нет ему замены?
Плюс это главный актив.
Через него строится вся тактика.
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0
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Слава Чебан
головне щоп пацан грав в тому клубi куди його продадуть
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0
Viktor Tarator
ясно мудрик в шахті якмінімум 2 сезони ,сука йобнуті у нас клуби
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-1
AK.228
Та ми вже зрозуміли))
5 новин за день про ціну Міхі в різних інтерпретаціях ))
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-2
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