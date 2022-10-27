За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика

Помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал о взглядах клуба на стоимость потенциального трансфера Михаила Мудрика.

«На Мудрика сейчас направлены все взгляды, но я говорю, что итальянцы всегда приходят позже. Сейчас они могут только наблюдать, но раньше могли бы что-то сделать. Итальянцы присылают низкие предложения, мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много покупателей из Англии, есть клуб из Испании, а также из Франции, но теперь нужно много денег, чтобы его купить. Вместе с Мбаппе, Леао и Винисиусом Мудрик является сильнейшим игроком на этой позиции».

«Хватит ли 40 миллионов, чтобы его купить? Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы. Даже если будет пятьдесят миллионов, мы не позвоним президенту, чтобы рассказать о предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из «Манчестер Юнайтед», за которого заплатили 100 миллионов. Интерес со стороны «Арсенала» и «Манчестер Сити»? Это две команды, которые проявили интерес к игроку. Но есть и другие клубы, которые способны совершить такой трансфер. Мы не обязаны продавать, мы не хотим делать феномены, мы не хотим запрашивать нереалистичные суммы. Но в этой команде он ключевой игрок. Если вы хотите сравнивать его с определенными игроками, которые имеют значение в топ-клубах, то вам также нужны правильные деньги», - сказал Николини.

Напомним, что в настоящий момент рекорд исходящего трансфера в «Шахтере» принадлежит бразильцу Фреду, который летом 2018 года перешел в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.