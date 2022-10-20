Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?

В октябре «Шахтеру» снова пришлось дважды сыграть против «Реала» на групповой стадии Лиги чемпионов. Несмотря на тотальное обновление команды и тренерского штаба, на что «горнякам» вынужденно пришлось пойти из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, «Шахтер» выглядел весьма достойно в обоих баталиях против испанского гранда. На выезде «оранжево-черные» минимально уступили (1:2), а на номинально домашней арене в Польше были невероятно близки к победе, но упустили ее лишь в компенсированное время (1:1).

Перед играми с «Реалом» испанские журналисты пообщались с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной, расспросив, среди прочего, у хорвата мнение о способностях и экономической ценности главной «звездочки» донецкой команды сегодняшнего дня – 21-летнего вингера Михаила Мудрика. И Срна удивил многих, заявив, что молодой украинец по степени таланта превосходит всех бразильцев, которые ранее выступали за «Шахтер»…

«Возможно, из-за войны в Украине «Шахтер» потерял часть своей идентичности, но я могу сказать, что Мудрик – лучше всех бразильцев, которые у нас были. Это не преувеличение. Я всю жизнь в футболе и могу сказать, что Мудрик – лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса. Он невероятный. Будь у Михаила бразильский паспорт, он стоил бы 100 миллионов. Если какой-то клуб захочет его подписать, то ему придется заплатить большие деньги», - заявил Срна.

Сравнение с Мбаппе, Неймаром и Винисиусом были приведены Срной исключительно для того, чтобы европейские болельщики, которые прочитают интервью, могли хотя бы приблизительно представить степень таланта игрока, о котором ранее наверняка ничего даже не слышали, но который ежедневно находится на глазах у Дарио, и демонстрирует пристойный прогресс. Конечно же, хорват в определенной степени преувеличивал, однако в целом такие его слова – это абсолютно правильный подход с точки зрения популяризации клуба и его ключевых активов, которыми являются футболисты.

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Не выглядят чересчур удивительными или дерзкими и экономические оценки от Срны, полагающего, что Мудрик мог бы стоить на рынке 100 миллионов [очевидно, евро]. В ситуации, когда «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аяксу» за бразильца Антони 95 миллионов евро, при том, что южноамериканец провел в Европе до этого лишь два сезона, а ярко себя показал только в последнем, клубам-продавцам стоит ориентироваться на современные трансферные тенденции, стремясь выручить от потенциальной продажи своих молодых талантов как можно больше денег.

Поэтому слова Срны выглядят абсолютно резонными и правильными, другой вопрос в том, что они появились на свет практически ни с того, ни с сего. И дело здесь вовсе не в фигуре Михаила Мудрика, который пока еще недостаточно известен в широких массах, а потому в восприятии многих не может стоить столько же, как и многие топ-игроки современности. Проблема заключается именно в том, что Срна в своих словах, приведенных выше, охарактеризовал как «часть клубной идентичности».

Иными словами, «Шахтер» слишком длительное время и чересчур упорно делал ставку на бразильцев. Благодаря этому «горняки» смогли не только достичь очень неплохих, как для команды из Восточной Европы, спортивных достижений в еврокубках за последние 10-15 лет, но и приобрели славу клуба-инкубатора для бразильских талантов. Последний фактор и привлекал многих европейских купцов, выискивавших в стане «горняков» очередного Виллиана, Дугласа Косту или Фернандиньо. «Шахтер» стал понятным игроком на европейском трансферном рынке для топ-клубов – здесь почти всегда можно было выудить «жирненькую рыбку», но в «сопроводительных документах» к которой всегда было написано одно – «made in Brazil».

Если оценить список из пяти наиболее дорогостоящих продаж «Шахтера» в истории, то здесь найдется место только для представителей Бразилии – Фред (59 млн евро), Алекс Тейшейра (50 млн евро), Фернандиньо (40 млн евро), Виллиан (35 млн евро) и Дуглас Коста (30 млн евро). В десятку входят еще два бразильца – Давид Нерес (8-е место; 15,3 млн евро) и Додо (9-е место; 14,5 млн евро). Помимо них в топ-10 исторически самых дорогих продаж «Шахтера» вошел также армянин Генрих Мхитарян (6-е место; 27,5 млн евро), и два украинца – Дмитрий Чигринский (7-е место; 25 млн евро) с Анатолием Тимощуком (10-е место; 14,5 млн евро).

Все это указывает на то, что «Шахтер» научился раскручивать, правильно популяризовать и выгодно продавать именно бразильцев, а редкие исключения в виде игроков других национальностей, как известно, стоит рассматривать лишь как дополнительное подчеркивание основного правила.

Более того, если взглянуть на первую двадцатку наиболее дорогих исходящих трансферов «Шахтера», то там нашлось место всего для четырех украинцев. Кроме упомянутых выше Чигринского и Тимощука, это еще Ярослав Ракицкий и Александр Гладкий. Обратите внимание, что лишь последний является игроком атаки, что еще раз выступает «частью клубной идентичности», о которой говорил Срна. Из-за того, что «Шахтер» долгие годы впереди делал ставку на иностранцев (в основном – бразильцев), в меру талантливым игрокам с украинским паспортом не предоставлялась возможность проявить себя в первой команде. Того же Гладкого в упомянутой топ-20 также не оказалось бы, если бы не «золотая эпоха» в украинском футболе, когда Александра за 5 миллионов евро у «горняков» мог себе позволить выкупить «Днепр» - еще тот, исконно-натуральный.

Неудивительно, что в когорте наиболее дорогих продаж «Шахтера» в первой двадцатке вы найдете фамилии весьма старательных, но, откровенно говоря, ничем не выделяющихся с точки зрения таланта (что, кстати, подтверждает их дальнейшая карьера, вне «Шахтера») игроков атаки, как Луис Адриано, Брандао, Марсело Морено… А вот одного из наиболее ярких футболистов Юношеской лиги УЕФА-2014/15, лучшего бомбардира молодежного чемпионата мира 2015 года и обладателя премии «Золотой талант Украины» 2015, 2016 годов Виктора Коваленко «Шахтер» сумел продать всего-то за 600 тысяч евро, причем не в «Реал», «Манчестер Сити», «Баварию» или «Ювентус», а в «Аталанту», где того очень быстро определили как «футбольный товар», и отправили в аренду в скромную «Специю» с целью подыскать в дальнейшем вариант с выгодной перепродажей.

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Можно ли после этого было надеяться, что «Шахтер» вот так с ходу сумеет продать Михаила Мудрика за 100, или хотя бы 50 миллионов евро? Вряд ли, что и доказало летнее трансферное окно. На горизонте действительно появлялись достойные покупатели, имеющие стабильный финансовый тыл – «Арсенал», «Милан», «Ювентус», поговаривали даже о том таки «Реале». Но никто из них на «горняков» с предложениями так и не вышел. Дело ограничилось контактами с командами «второго эшелона» европейского футбола вроде «Байера», «Брентфорда», «Ниццы»… Выторговать у них 100 или хотя бы 50 миллионов евро – задача невозможная, из-за чего сделка так и не состоялась.

К чести «Шахтера», клуб все-таки не стал продавать Мудрика за тот максимум, который ему давали летом, отстаивая точку зрения о минимально необходимых 50 миллионах. Тем самым «горняки» серьезно рисковали, потому как никто не мог предугадать, как покажет себя Михаил в Лиге чемпионов – главном мериле таланта в глазах топовых европейских клубов. Они, собственно, и не спешили летом выкладывать слишком много, желая увидеть, что из себя представляет Мудрик именно на самом серьезном уровне.

После того, как Мудрик набрал четыре очка по системе «гол + пас» в четырех матчах (2 гола и 2 ассиста), скаутам топовых клубов Европы стало ясно, что у этого украинского таланта может быть очень многообещающая карьера впереди. Она вовсе Мудрику не гарантирована, но все задатки для того, чтобы быть на топовом уровне у Михаила действительно есть – начиная с прекрасной скорости и техники, и заканчивая способностью демонстрировать качественный футбол на топовом уровне.

Значит ли это, что теперь «Шахтер» без проблем сможет выручить от продажи Мудрика 50 миллионов евро или больше? Не факт. Хотя бы из-за все тех же трансферных устоев, о которых мы говорили выше. «Шахтер» в Европе все равно еще не видится поставщиком безоговорочно качественных футболистов с украинским паспортом. Единичный случай, как с Мудриком сейчас, видится для серьезных европейских клубов существенным риском, причем как с точки зрения финансов, так и репутационно. В конце концов, все прекрасно помнят, как сложилась карьера в «Барселоне» Дмитрия Чигринского, который в «Шахтере» демонстрировал футбол европейского уровня, а в Испании очень быстро захандрил и «сдулся»…

Так что сейчас «Шахтер» вступает в новую для себя эру, которая должна будет привести к обновлению пресловутой клубной идентичности. «Горнякам», которые обладают очень достойной юношеской академией, пора делать максимум для популяризации на футбольном рынке Европы не столько бразильцев, сколько украинцев, которые способны играть и показывать современный футбол. И только со временем впору будет рассчитывать на возможность выручить от трансфера украинца 100 миллионов евро, ведь когда-то «горняки» были безумно рады 12 миллионам евро от «Манчестер Сити» за Элано, и им потребовалось 11 лет стремительного развития, чтобы получить 59 миллионов евро за Фреда от «Манчестер Юнайтед».

Поэтому и украинского футболиста «Шахтер» вполне может продать в будущем за рекордные 100 миллионов евро. Что правда, по объективным причинам им вряд ли окажется Михаил Мудрик, но это вовсе не повод для «горняков» в среднесрочной перспективе отказываться от стратегии доверия места в составе украинским талантам и помощи им в постепенном выходе на топ-уровень…