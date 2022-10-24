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  4. Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 14:40 |
1353
4

Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка

Клуб не уделяет этому большого внимания

24 октября 2022, 14:40 |
1353
4
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, в структуре «Динамо» Киев никто не следит и никто не заинтересован в том, чтобы представители клуба общались на украинском языке.

Многих удивляет, что наставник Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.

Сообщается, что в клубе не занимаются вопросом предоставления Луческу человека, который переводил бы на украинский.

Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.

При этом после 24 февраля украинские игроки «Динамо» (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Віталій Яценко
Навіть ІМС, як би його яйцями не закидали, і є за що, але і він публічно перейшов на Українську мову. Тому про луческу і Караса я б не загострював на цьому. От результати і гра Динамо - треба загострювати. Бо команда котиться у прірву.
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+2
DK1961
Очередной ахметовский пасквиль на Динамо. Лучше расскажите, как Ахметов сдавал С ПОТРОХАМИ Донбасс сепарам в 2014 году.
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+1
WhoKnows
бо суркіси це ватани і корєша медведчука
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+1
AK.228
Опзж 
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-1
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