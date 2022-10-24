Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка

По информации ТаТоТаке, в структуре «Динамо» Киев никто не следит и никто не заинтересован в том, чтобы представители клуба общались на украинском языке.

Многих удивляет, что наставник Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.

Сообщается, что в клубе не занимаются вопросом предоставления Луческу человека, который переводил бы на украинский.

Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.

При этом после 24 февраля украинские игроки «Динамо» (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.