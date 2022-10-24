Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Клуб не уделяет этому большого внимания
По информации ТаТоТаке, в структуре «Динамо» Киев никто не следит и никто не заинтересован в том, чтобы представители клуба общались на украинском языке.
Многих удивляет, что наставник Мирча Луческу на официальных мероприятиях отвечает на вопросы журналистов на румынским языке, а его помощник Эмиль Карас переводит на русский, а не украинский язык.
Сообщается, что в клубе не занимаются вопросом предоставления Луческу человека, который переводил бы на украинский.
Сам Луческу в Украине давно общается только через переводчика.
При этом после 24 февраля украинские игроки «Динамо» (и остальных клубов) дают интервью преимущественно на украинском языке.
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