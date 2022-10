ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала

ФК «Даллас» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС в серии послематчевых пенальти переиграл «Миннесоту Юнайтед» (1:1, 5-4 по пенальти).

Победный удар с одиннадцатиметрового провел 20-летний аргентинский нападающий Алан Веласко. Молодой и дерзкий форвард не побоялся пробить паненкой и при этом попал в угол, в который упал вратарь. Голкипер, уже лежа на газоне, попытался достать мяч, но эти попытки успехом не увенчались.

Представить более унизительный удар для вратаря не представляется возможным.

В 1/4 финала ФК «Даллас» сыграет против «Остина».

A panenka to walk it off? A panenka to walk it off.



Incredible, Alan Velasco.#DALvMIN // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/zjdPcvhntl