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18 октября 2022, 08:35 | Обновлено 18 октября 2022, 08:37
636
0

ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала

20-летний форвард рискнул и оказался победителем

18 октября 2022, 08:35 | Обновлено 18 октября 2022, 08:37
636
0
ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Веласко

ФК «Даллас» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС в серии послематчевых пенальти переиграл «Миннесоту Юнайтед» (1:1, 5-4 по пенальти).

Победный удар с одиннадцатиметрового провел 20-летний аргентинский нападающий Алан Веласко. Молодой и дерзкий форвард не побоялся пробить паненкой и при этом попал в угол, в который упал вратарь. Голкипер, уже лежа на газоне, попытался достать мяч, но эти попытки успехом не увенчались.

Представить более унизительный удар для вратаря не представляется возможным.

В 1/4 финала ФК «Даллас» сыграет против «Остина».

Обзор матча

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Источник Sport.ua
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