ВИДЕО. Издевательская паненка из МЛС, которая принесла путевку в 1/4 финала
20-летний форвард рискнул и оказался победителем
ФК «Даллас» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС в серии послематчевых пенальти переиграл «Миннесоту Юнайтед» (1:1, 5-4 по пенальти).
Победный удар с одиннадцатиметрового провел 20-летний аргентинский нападающий Алан Веласко. Молодой и дерзкий форвард не побоялся пробить паненкой и при этом попал в угол, в который упал вратарь. Голкипер, уже лежа на газоне, попытался достать мяч, но эти попытки успехом не увенчались.
Представить более унизительный удар для вратаря не представляется возможным.
В 1/4 финала ФК «Даллас» сыграет против «Остина».
A panenka to walk it off? A panenka to walk it off.— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022
Incredible, Alan Velasco.#DALvMIN // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/zjdPcvhntl
Обзор матча
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