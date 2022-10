ВИДЕО. Гол Неймара принес ПСЖ победу над Марселем

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард парижан Неймар на 45+1-й минуте

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 29 очками после 11 туров. «Марсель» на 4-й позиции (23 очка).

Лига 1. 11-й тур

ПСЖ – Марсель – 1:0

Гол: Неймар, 45

ВИДЕО. ГОЛ! 1:0. Неймар, 45 мин.

Видеообзор матча

FULL-TIME: Paris Saint-Germain 1-0 Marseille @neymarjr's goal means the Parisians take all three points in the 103rd #Classique! ❤️💙 #PSGOM I #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hGR1jLlNeF