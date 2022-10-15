В воскресенье, 16 октября, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч одиннадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют ПСЖ и «Марсель». Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ



Какие бы конфликты не возникали внутри творческого коллектива «Пари Сен-Жермен», однако данная команда всегда будет оставаться предельно опасной, так как ее состав состоит из целой россыпи звездных исполнителей. Этим летом их количество возросло – под нового тренера Кристофа Галтье пригласили португальского таланта центра поля Витинью, укрепили защиту за счет универсала Норди Мукиэле, фактически за бесценок подписали Ренату Саншеша, а также за скромные деньги купили Фабиана Руиса и Карлоса Солера. Однако, за «красно-синих» все равно продолжает зажигать трио Мбаппе – Месси – Неймар, и пока они между собой окончательно не рассорились нам стоит наслаждаться их выступлениями.

Уже давно известно, что Лига 1 не является для ПСЖ приоритетным турниром, так как «золотых» медалей в эпохи шейхов парижане нахватались уже порядком. Куда более привлекательной для клуба из столицы Франции выглядит Лига чемпионов УЕФА, но на данный момент даже в противостоянии против лиссабонской «Бенфики» за первую строчку турнирной таблицы у них возникают серьезные проблемы. По сути, к ключевому матчу первого круга чемпионата футболисты Галтье подходят на фоне сразу трех осечек: против «орлов» (дважды по 1:1), а также в гостях у «Реймса» (0:0), когда с поля выгоняли культового Серхио Рамоса.

Марсель



Если о ПСЖ в привычном ключе говорили во время летнего межсезонья исключительно в контексте работы клуба на трансферном рынке, то «Марсель» сразу громко заявил о строительстве полностью обновленного проекта, под эгидой которого начал активную трансферную политику. «Провансальцы» за этот период усилились в каждой из линий, а также окончательно переманили исполнителей, которые в последних сезонах выступали за них на правах аренды. Выделить в этом контексте стоит Маттео Гендузи и форварда Луиса Суареса (нет, не уругвайского супербомбардира, а колумбийского).

В плане спортивных результатов, как доказательства успешности выбранной модели, «Марсель», пока что, впечатляет лишь на внутренней арене. Три очка отставания от ПСЖ – не велика потеря перед очным противостоянием, да и по количеству забитых и пропущенных мячей команда Игора Тудора не слишком отстала. Однако в Лиге чемпионов дела у «провансальцев» обстояли далеко не лучшим образом ровно до того момента, как они встретились с лиссабонским «Спортингом». Две победы (4:1 и 2:0), и «Марсель» уже претендует на выход из группы в составе «Тоттенхэма» и «Айнтрахта», а не идет без очков на последней строчке.

Ориентировочные составы



ПСЖ: Доннарумма – Данилу, Маркиньос, Мукиэле – Бернат, Витинья, Верратти, Хакими – Неймар, Мбаппе, Месси.

«Марсель»: Лопес – Жиго, Балерди, Мбемба – Тавареш, Ронжье, Гендузи, Клосс – Арит, Пайе – Санчес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева одержат скромную победу. Нашей ставкой будет позиция – ПСЖ победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.48 по линии Parimatch.

16 октября, воскресенье