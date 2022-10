ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы

Форвард португальского клуба «Брага» Витор Оливейра признан лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Это результат голосования среди болельщиков, о чем сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Бразилец Оливейра, он же – Витиньо, в матче с «Рояль Унион» (3:3) стал автором трех голов «Браги» и помог своей команды сыграть вничью. Всего в четырех матчах нынешней кампании на счету у Витора 4 гола и один ассист.

«Брага» в группе D Лиги Европы занимает 2 место, имея 7 очков. Лидер квартета – «Рояль Унион», у которого 10 очков. Третьим идет «Унион Берлин» (6 пунктов), четвертое место у «Мальме» (0 пунктов).

✅ First-half hat-trick on Matchday 4

🏅 Crowned Player of the Week



Well played, Vitinha 👏@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/N2WOHdV6SW