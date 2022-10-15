ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы
Хет-трик даром не пропал
Форвард португальского клуба «Брага» Витор Оливейра признан лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Это результат голосования среди болельщиков, о чем сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.
Бразилец Оливейра, он же – Витиньо, в матче с «Рояль Унион» (3:3) стал автором трех голов «Браги» и помог своей команды сыграть вничью. Всего в четырех матчах нынешней кампании на счету у Витора 4 гола и один ассист.
«Брага» в группе D Лиги Европы занимает 2 место, имея 7 очков. Лидер квартета – «Рояль Унион», у которого 10 очков. Третьим идет «Унион Берлин» (6 пунктов), четвертое место у «Мальме» (0 пунктов).
✅ First-half hat-trick on Matchday 4— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 14, 2022
🏅 Crowned Player of the Week
Well played, Vitinha 👏@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/N2WOHdV6SW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер молодежной сборной U-21 получил PRO-диплом УЕФА
Матч должен пройти 16 октября