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Лига Европы
15 октября 2022, 08:29 | Обновлено 15 октября 2022, 08:31
78
0

ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы

Хет-трик даром не пропал

15 октября 2022, 08:29 | Обновлено 15 октября 2022, 08:31
78
0
ВИДЕО. Нападающий Браги Оливейра – лучший игрок недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Оливейра

Форвард португальского клуба «Брага» Витор Оливейра признан лучшим игроком 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Это результат голосования среди болельщиков, о чем сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Бразилец Оливейра, он же – Витиньо, в матче с «Рояль Унион» (3:3) стал автором трех голов «Браги» и помог своей команды сыграть вничью. Всего в четырех матчах нынешней кампании на счету у Витора 4 гола и один ассист.

«Брага» в группе D Лиги Европы занимает 2 место, имея 7 очков. Лидер квартета – «Рояль Унион», у которого 10 очков. Третьим идет «Унион Берлин» (6 пунктов), четвертое место у «Мальме» (0 пунктов).

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Лига Европы Брага Витор Оливейра
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Источник УЕФА
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