Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Французский защитник отметился голом-красавцем в игре с «Вадуцом» (2:1)
Гол в исполнении 23-летнего уроженца Марселя Яниса Амаша в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций «Вадуц» - «Днепр-1» (1:2) вошел в число номинантов на лучший гол недели в розыгрыше.
Наряду с точным «выстрелом» французского легионера днепрян на победу в опросе претендуют голы Тюрюча из «Истанбул Башакшехира» в ворота РФС (3:0), Боуэна из «Вест Хэма» в матче с «Андерлехтом» (2:1) и Кристиано Бираги из «Фиорентины» со штрафного в ворота «Хартса» (5:1).
Поддержать гол Амаша можно в опросе на официальном сайте УЕФА.
🔝 Who did it best on Matchday 4? 😍— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022
⚽️ Deniz Türüç
⚽️ Yanis Hamache
⚽️ Jarrod Bowen
⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
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