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  4. Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Лига конференций
14 октября 2022, 04:39 | Обновлено 14 октября 2022, 04:58
732
0

Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура

Французский защитник отметился голом-красавцем в игре с «Вадуцом» (2:1)

14 октября 2022, 04:39 | Обновлено 14 октября 2022, 04:58
732
0
Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
СК Днепр-1

Гол в исполнении 23-летнего уроженца Марселя Яниса Амаша в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций «Вадуц» - «Днепр-1» (1:2) вошел в число номинантов на лучший гол недели в розыгрыше.

Наряду с точным «выстрелом» французского легионера днепрян на победу в опросе претендуют голы Тюрюча из «Истанбул Башакшехира» в ворота РФС (3:0), Боуэна из «Вест Хэма» в матче с «Андерлехтом» (2:1) и Кристиано Бираги из «Фиорентины» со штрафного в ворота «Хартса» (5:1).

Поддержать гол Амаша можно в опросе на официальном сайте УЕФА.

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Лига конференций Вадуц - Днепр-1 Днепр-1 Янис Амаш
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Источник УЕФА
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