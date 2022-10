Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура

Гол в исполнении 23-летнего уроженца Марселя Яниса Амаша в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций «Вадуц» - «Днепр-1» (1:2) вошел в число номинантов на лучший гол недели в розыгрыше.

Наряду с точным «выстрелом» французского легионера днепрян на победу в опросе претендуют голы Тюрюча из «Истанбул Башакшехира» в ворота РФС (3:0), Боуэна из «Вест Хэма» в матче с «Андерлехтом» (2:1) и Кристиано Бираги из «Фиорентины» со штрафного в ворота «Хартса» (5:1).

Поддержать гол Амаша можно в опросе на официальном сайте УЕФА.

🔝 Who did it best on Matchday 4? 😍



⚽️ Deniz Türüç

⚽️ Yanis Hamache

⚽️ Jarrod Bowen

⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL