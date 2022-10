ВИДЕО. Шедевры Александра-Арнольда и Месси. Кто автор гола недели в ЛЧ?

УЕФА огласила футболистов, которые, по ее мнению, в матчах 3-го тура Лиги чемпионов забили лучшие голы игрового дня. Среди них будет выбран один, который станет голом недели.

В число номинантов вошли голы, забитые Лионелем Месси («ПСЖ»), Андре Силвой («РБ Лейпциг»), Рафаэлем Геррейру («Боруссия» Дортмунд) и Трентом Александром-Арнольдом («Ливерпуль»).

A, B, C or D? 🤷‍♂️



Who should win Goal of the Week?#UCLGOTW || @Heineken