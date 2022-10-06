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  4. ВИДЕО. Шедевры Александра-Арнольда и Месси. Кто автор гола недели в ЛЧ?
Лига чемпионов
06 октября 2022, 09:25 | Обновлено 06 октября 2022, 09:40
1156
3

ВИДЕО. Шедевры Александра-Арнольда и Месси. Кто автор гола недели в ЛЧ?

Названы претенденты на лучший гол 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 09:25 | Обновлено 06 октября 2022, 09:40
1156
3
ВИДЕО. Шедевры Александра-Арнольда и Месси. Кто автор гола недели в ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр-Арнольд забил со штрафного

УЕФА огласила футболистов, которые, по ее мнению, в матчах 3-го тура Лиги чемпионов забили лучшие голы игрового дня. Среди них будет выбран один, который станет голом недели.

В число номинантов вошли голы, забитые Лионелем Месси («ПСЖ»), Андре Силвой («РБ Лейпциг»), Рафаэлем Геррейру («Боруссия» Дортмунд) и Трентом Александром-Арнольдом («Ливерпуль»).

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Лига чемпионов Трент Александер-Арнольд Лионель Месси Андре Силва Рафаэл Геррейру
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Источник УЕФА
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AK.228
дивно.. гол Зубкова вони не дивились?! Ножицями в кут воріт...  гол лейпцига, борусії явно не дотягує як мінімум
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+1
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А чому не Зубков? Це трохи дивно, бо він реально забив топовий гол
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+1
Chystyi_stavok
Зубков??
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+1
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