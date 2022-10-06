Лига чемпионов06 октября 2022, 09:25 | Обновлено 06 октября 2022, 09:40
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ВИДЕО. Шедевры Александра-Арнольда и Месси. Кто автор гола недели в ЛЧ?
Названы претенденты на лучший гол 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 09:25 | Обновлено 06 октября 2022, 09:40
1156
3
УЕФА огласила футболистов, которые, по ее мнению, в матчах 3-го тура Лиги чемпионов забили лучшие голы игрового дня. Среди них будет выбран один, который станет голом недели.
В число номинантов вошли голы, забитые Лионелем Месси («ПСЖ»), Андре Силвой («РБ Лейпциг»), Рафаэлем Геррейру («Боруссия» Дортмунд) и Трентом Александром-Арнольдом («Ливерпуль»).
A, B, C or D? 🤷♂️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022
Who should win Goal of the Week?#UCLGOTW || @Heineken
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Комментарии 3
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дивно.. гол Зубкова вони не дивились?! Ножицями в кут воріт... гол лейпцига, борусії явно не дотягує як мінімум
А чому не Зубков? Це трохи дивно, бо він реально забив топовий гол
Зубков??
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